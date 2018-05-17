يختبر موقع "يوتيوب" ميزة جديدة تساعد المستخدمين في تصفح الموقع بشكل سري دون معرفة أحد ما الذي يبحثون عنه، ويطلق على هذه الميزة "وضع التصفح المتخفي"، ومن المفترض أن تكون متاحة للمستخدمين على هواتف الأندرويد وفقًا لما ذكره موقع ديلي ميل البريطاني.

ويتتبع "يوتيوب" بشكل افتراضي كل ما يبحث عنه المستخدمون من أجل اقتراح مقاطع الفيديو والإعلانات المناسبة، ولكن إذا كان الأعضاء لا يريدون بالضرورة أن تتبع الشركة المملوكة لجوجل جميع تحركاتهم، فقد تكون هناك قريبًا طريقة لإخفاء عمليات البحث.



وتشير تقارير من موقع Android Police إلى أن وضع التصفح المتخفي أصبح متاحًا فى بعض الأجهزة، ولتنشيطه سيكون على المستخدم الضغط على الصورة الرمزية للحساب في الجزء العلوي الأيسر من التطبيق، واختيار "تشغيل وضع التصفح المتخفي"، ويؤدي تنشيط الميزة إلى إيقاف حفظ بيانات المشاهدة.

كما أن خوارزميات يوتيوب الخاصة قد تعرضت لانتقادات واسعة على مدار العام الماضي، بسبب ظهور بعض الفيديوهات غير المناسبة للأطفال.