تم إنتقاد شركة آبل بسبب إطلاقها للهاتف iPhone X بسعر يبدأ من 999$، ولكن ذلك لم يمنع هذا الأخير من الحصول على لقب الهاتف الذكي الأكثر مبيعًا في الربع الأول من العام 2018. وإذا كنت متفاجئًا، فما عليك سوى إلقاء نظرة على تقرير Strategy Analytics الأخير والذي يعرض iPhone X في المقدمة، ويليه كل من iPhone 8 و iPhone 8 Plus.
ووفقا لمؤسسة Strategy Analytics المتخصصة في بحوث السوق، فقد قامت شركة آبل بشحن 16 مليون وحدة من iPhone X خلال الربع الأول من هذا العام، في حين قامت بشحن 12.5 مليون وحدة من iPhone 8، ونحو 8.3 مليون وحدة من الهاتف iPhone 8 Plus. والشيء الأكثر إثارة للإعجاب هو حقيقة أن iPhone 7 حل في المرتبة الرابعة بفضل شحنات بلغت 5.6 مليون وحدة.
أما بخصوص المرتبتين الخامسة والسادسة، فقد كانت من نصيب كل من Xiaomi Redmi 5A و +Galaxy S9 على التوالي. ومع ذلك، لا يبدو أن هذه النتائج كانت مفاجئة تمامًا نظرًا لأن الهاتف Xiaomi Redmi 5A كان الهاتف الأرخص في تشكيلة هواتف Xiaomi في الهند بينما تم إطلاق الهاتف +Galaxy S9 في نهاية الربع الأول من هذا العام، وبالتالي كان هناك عدد صغير نسبيًا من الوحدات التي تم شحنها.
ومع ذلك، إذا إستمر هذا الإتجاه، فإن مؤسسة Strategy Analytics متأكدة من أن +Galaxy S9 سيأخذ كرسي الزعامة في الربع الثاني من هذا العام حيث من المتوقع أن تفقد مبيعات الهاتف iPhone X بعض الزخم.
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ظهرت الممثلة آمبر هيرد بكامل أناقتها وتألقها خلال حضورها حفلة خيرية لدعم الجمعية الطبية السورية الأميركية في لوس أنغلوس، الجمعة، وذلك تزامنا مع تصويرها فيلم الجريمة القادم "Run Away With Me". ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" السبت، ارتدت الممثلة البالغة من العمر 32 عاما، فستانا مذهلا بألوان محايدة، يتكون من تنورة من الدانتيل الابيض شبه شفافة، وبلوزة سوداء أنيقة تتميز بفتحة عنق على شكل حرف "V" صغير، وأضافت زوجا من الأحذية السوداء اللامعة ذات كعب عالٍ. أكملت هيرد إطلالتها بتصفيفة أنيقة لشعرها الأشقر لتتناسب مع الفستان أحادي اللون بالإضافة إلى مكياجها الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة من خلال أحمر الشفاه الوردي والكحل الأسود. وانتهت آمبر هيرد من تصوير فيلم "Aquaman" الذي عرض مؤخرا الشهر الماضي، وتشارك في بطولته عدد كبير من نجوم هوليوود ومن أبرزهم نيكول كيدمان وجيسون موموا وباتريك
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