تم إنتقاد شركة آبل بسبب إطلاقها للهاتف iPhone X بسعر يبدأ من 999$، ولكن ذلك لم يمنع هذا الأخير من الحصول على لقب الهاتف الذكي الأكثر مبيعًا في الربع الأول من العام 2018. وإذا كنت متفاجئًا، فما عليك سوى إلقاء نظرة على تقرير Strategy Analytics الأخير والذي يعرض iPhone X في المقدمة، ويليه كل من iPhone 8 و iPhone 8 Plus.

ووفقا لمؤسسة Strategy Analytics المتخصصة في بحوث السوق، فقد قامت شركة آبل بشحن 16 مليون وحدة من iPhone X خلال الربع الأول من هذا العام، في حين قامت بشحن 12.5 مليون وحدة من iPhone 8، ونحو 8.3 مليون وحدة من الهاتف iPhone 8 Plus. والشيء الأكثر إثارة للإعجاب هو حقيقة أن iPhone 7 حل في المرتبة الرابعة بفضل شحنات بلغت 5.6 مليون وحدة.

أما بخصوص المرتبتين الخامسة والسادسة، فقد كانت من نصيب كل من Xiaomi Redmi 5A و +Galaxy S9 على التوالي. ومع ذلك، لا يبدو أن هذه النتائج كانت مفاجئة تمامًا نظرًا لأن الهاتف Xiaomi Redmi 5A كان الهاتف الأرخص في تشكيلة هواتف Xiaomi في الهند بينما تم إطلاق الهاتف +Galaxy S9 في نهاية الربع الأول من هذا العام، وبالتالي كان هناك عدد صغير نسبيًا من الوحدات التي تم شحنها.

ومع ذلك، إذا إستمر هذا الإتجاه، فإن مؤسسة Strategy Analytics متأكدة من أن +Galaxy S9 سيأخذ كرسي الزعامة في الربع الثاني من هذا العام حيث من المتوقع أن تفقد مبيعات الهاتف iPhone X بعض الزخم.