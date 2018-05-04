انستغرام يطلق ميزة دفع تسمح لك بحجز المطاعم داخل التطبيق

أطلق تطبيق انستجرام ميزة جديدة للدفع، تسمح للمستخدمين بشراء الملابس وحجز المطاعم بضغطة زر من داخل التطبيق، ولاحظ عدد من مستخدمى خدمة مشاركة الصور فى المملكة المتحدة والولايات المتحدة ظهور زر جديد مخصص للدفع، مما أثار التكهنات بأنها جزء من اختبار تجريبى للتداول العالمى المستقبلي.
ويعتقد الخبراء أن Instagram يمكن أن تصبح لاعباً رئيسياً فى تجارة التجزئة عبر الإنترنت، بفضل تركيزها على اللقطات اللامعة للمنتجات وأنماط الحياة الفاتنة، وهذا إذا حققت ميزة الدفع داخل التطبيق نجاحا، وتشير بنود خدمة الموقع إلى أن خدمة الدفع مدعومة بنظام مدفوعات Facebook.
وتتيح هذه الميزة، التى تم الإبلاغ عنها لأول مرة من قبل موقع TechCrunch، للمستخدمين إضافة تفاصيل بطاقة الائتمان إلى حسابهم على Instagram، وأكد المتحدث باسم الشركة أن هذه الميزة الخاصة بالحجز متاحة الآن لمجموعة محدودة من الشركاء، مما يسمح للمستخدمين بالحجز دون الحاجة إلى مغادرة Instagram.
وقال :"نحن نخطط لمواصلة تطوير ملامح الأعمال فى Instagram، على سبيل المثال، سنطرح القدرة على الحجز مع نشاط تجارى مباشرة من ملفه الشخصى فى وقت لاحق من هذا العام".
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