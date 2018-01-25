جوجل تعقد مؤتمر المطورين السنوى I / O 2018 فى 8 مايو المقبل

تعقد شركات التكنولوجيا مثل جوجل وأبل مؤتمرات لمطورى تطبيقات اندرويد وios بشكل سنوى، وهذا للكشف عن أحدث الأنظمة والتحديثات والإمكانيات الجديدة، وحديثا تم الكشف عن تاريخ عقد مؤتمر جوجل للمطورين القادم I / O 2018، إذ من المقرر أن تعقد شركة جوجل مؤتمرها بـ Shoreline Amphitheatre فى ماوتن فيو، فى الفترة من 8 مايو إلى 10 مايو لعام 2018 الجارى، ونشر حساب Google Developers الرسمى على تويتر تغريدة تشير إلى أن المؤتمر قادم قريبا.
وبعد تلك التسريبات بدأ البعض فى استخدام خدمة "جوجل ستريت فيو" ليتجولون عبر مدرج Shoreline Amphitheatre الذى سيتم عقد المؤتمر داخله من خلال جولات 360 درجة.
إطلاق اندرويد p
أشار تقرير من موقع androidcentral الأمريكى، أن من المتوقع أن تكشف جوجل رسميا عن نظام تشغيل اندرويد P الجديد خلال المؤتمر السنوى للمطورين I / O 2018، والذى سيضم عدد كبير من المزايا الجديدة لمستخدمى أجهزة اندرويد، ويتوقع البعض أن p هى اختصارا لـ pineapple cake، إذ تحرص جوجل على اختيار أسماء الحلوى لأنظمة تشغيلها مثل "أوريو" و"لولى بوب".
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استولت الإعلامية الأيرلندية لورا ويتمور على المشهد العام بالصور الرسمية في حفلة جوائز التلفزيون الوطني الـ 23، وقد خطفت الأنظار لإطلالتها المذهلة حيث ارتدت بدلة سوداء مصممة من قطعتين لتظهر جنبا إلى جنب الممثلة جورجي بورتر وكاتي برايس. واشتهرت المذيعة التلفزيونية البالغة من العمر 32 عاما بأنها عملت على عدد من التصاميم للكاميرا، مع تسليط الضوء على جمالها الأيرلندي في مختلف الأحداث. واختارت لورا سترة مفتوحة حتى السرة لتكشف عن جسدها اسفلها مع زوج من السراويل القصيرة، واكملت اطلالتها بزوج من الأحذية من نفس اللون وذات كعب اضافت إلى طولها مزيدا من السنتيمترات بالاضافة إلى حقيبة صغيرة مربعة الشكل ومتعددة الألوان. وقد زينت معصمها بأسورة فضية واقترن ذلك مع خاتم مطابقا مع سلسلة رقيقة من الماس حول عنقها. وفي الوقت نفسه، خطفت الممثلة جورجي بورتر الأنظار لصورتها الرسمية بالحفلة حيث ظهرت
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