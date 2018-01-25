جوجل تعقد مؤتمر المطورين السنوى I / O 2018 فى 8 مايو المقبل

تعقد شركات التكنولوجيا مثل جوجل وأبل مؤتمرات لمطورى تطبيقات اندرويد وios بشكل سنوى، وهذا للكشف عن أحدث الأنظمة والتحديثات والإمكانيات الجديدة، وحديثا تم الكشف عن تاريخ عقد مؤتمر جوجل للمطورين القادم I / O 2018، إذ من المقرر أن تعقد شركة جوجل مؤتمرها بـ Shoreline Amphitheatre فى ماوتن فيو، فى الفترة من 8 مايو إلى 10 مايو لعام 2018 الجارى، ونشر حساب Google Developers الرسمى على تويتر تغريدة تشير إلى أن المؤتمر قادم قريبا.

وبعد تلك التسريبات بدأ البعض فى استخدام خدمة "جوجل ستريت فيو" ليتجولون عبر مدرج Shoreline Amphitheatre الذى سيتم عقد المؤتمر داخله من خلال جولات 360 درجة.

إطلاق اندرويد p

أشار تقرير من موقع androidcentral الأمريكى، أن من المتوقع أن تكشف جوجل رسميا عن نظام تشغيل اندرويد P الجديد خلال المؤتمر السنوى للمطورين I / O 2018، والذى سيضم عدد كبير من المزايا الجديدة لمستخدمى أجهزة اندرويد، ويتوقع البعض أن p هى اختصارا لـ pineapple cake، إذ تحرص جوجل على اختيار أسماء الحلوى لأنظمة تشغيلها مثل "أوريو" و"لولى بوب".