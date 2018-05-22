تويتر تطلق رموزها التعبيرية الجديدة لمستخدمى أندرويد

أطلقت شبكة التواصل الاجتماعى المصغرة تويتر تحديثا جديدا لمستخدمى نظام تشغيل أندرويد، والذى وفر معه مجموعة من الرموز التعبيرية "الايموجي" الخاصة بالشركة والمختلفة عن تلك الموجودة فى النظام بشكل افتراضى، والتى تحمل اسم Twemoji، والتى ستحل محل الرموز التعبيرية الأصلية المعروضة سابقًا من جوجل وسامسونغ.

ووفقا لما جاء على موقع emojipedia، سيكون بمقدور المستخدمين استعمال مجموعة من الإيموجى الخاصة بالتطبيق والتى سيتم رؤيتها بشكل خاص على التطبيق على نظام التشغيل أندرويد، أى أن بعض الرموز ستظهر فقط على التطبيق دون غيره من التطبيقات الأخرى، وهى تستهدف مستخدمى نظام التشغيل أندرويد نوجا 7.0 وغيره من الأنظمة

وتمتلك تويتر مجموعة مميزة من الإيموجى، والمصممة بشكل جديد، ومن المنتظر أن تبدأ فى الظهور للمستخدمين بشكل عام على منصة أندرويد، وذلك بعدما كانت تظهر على نسخة الويب من موقع الشبكة الرئيسى، حيث يظهر الفرق بين طريقة ظهور الإيموجى بعد التحديث وقبل التحديث من خلال الصورة التالية.