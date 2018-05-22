تويتر تطلق رموزها التعبيرية الجديدة لمستخدمى أندرويد

أطلقت شبكة التواصل الاجتماعى المصغرة تويتر تحديثا جديدا لمستخدمى نظام تشغيل أندرويد، والذى وفر معه مجموعة من الرموز التعبيرية "الايموجي" الخاصة بالشركة والمختلفة عن تلك الموجودة فى النظام بشكل افتراضى، والتى تحمل اسم Twemoji، والتى ستحل محل الرموز التعبيرية الأصلية المعروضة سابقًا من جوجل وسامسونغ.
ووفقا لما جاء على موقع emojipedia، سيكون بمقدور المستخدمين استعمال مجموعة من الإيموجى الخاصة بالتطبيق والتى سيتم رؤيتها بشكل خاص على التطبيق على نظام التشغيل أندرويد، أى أن بعض الرموز ستظهر فقط على التطبيق دون غيره من التطبيقات الأخرى، وهى تستهدف مستخدمى نظام التشغيل أندرويد نوجا 7.0 وغيره من الأنظمة
وتمتلك تويتر مجموعة مميزة من الإيموجى، والمصممة بشكل جديد، ومن المنتظر أن تبدأ فى الظهور للمستخدمين بشكل عام على منصة أندرويد، وذلك بعدما كانت تظهر على نسخة الويب من موقع الشبكة الرئيسى، حيث يظهر الفرق بين طريقة ظهور الإيموجى بعد التحديث وقبل التحديث من خلال الصورة التالية.
GMT 23:36 2018 الأحد ,20 أيار / مايوالهاتف "Huawei Honor 10" ينفد في أوروبا
GMT 23:34 2018 الأحد ,20 أيار / مايوسامسونج Galaxy Note 9 المنتظر يضم مساعد Bixby 2.0
GMT 23:29 2018 الأحد ,20 أيار / مايوتعرف على مواصفات هاتف Smartisan R1
GMT 23:27 2018 الأحد ,20 أيار / مايوأسوس تُطلق هاتف "Zenfone Live L1" بسعر أقل من 100 دولار
GMT 23:26 2018 الأحد ,20 أيار / مايوجلاكسي نوت 9 ينطلق رسميًا في هذا الموعد
حصدَت المغنية الأميركية تايلور سويفت جائزتين تكريميتين في حفلة توزيع جوائز "بيلبورد" لعام 2018 المقامة في لاس فيغاس الأحد، بعد غياب عامين عن مِثل هذه الأحداث، آخرها حفلة توزيع جوائز "بي أم إي بوب" السنوية عام 2016. وتعدّ تايلور سويفت واحدةً مِن أكبر الفائزين في الحفلة إذ حصلت على اثنتين من أرفع الجوائز هما: أفضل مغنية وأكثر الألبومات الغنائية مبيعا في حفلة جوائز "بيلبورد ميوزيك" لعام 2018 التي أقيمت في ميدان "إم جي إم غاند غاردن" في لاس فيغاس. وضمنت مغنية البوب البالغة من العمر 28 عامًا، تسليط الضوء عليها بعد عودتها منتصرة بألبومها المثير للجدل بعنوان "Reputation"، الذي وجّهت من خلاله رسائل شرسة لأعدائها بما في ذلك: نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان"، وصديقتها السابقة المغنية الأميركية "كاتي بيري". ومِن الواضح أن تايلور كانت في حالة معنوية ممتازة بعد فوزها، إذ
أرسل تعليقك