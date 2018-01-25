dji تكشف عن طائرتها بدون طيار الجديدة للتصوير mavic air

تستعد شركة DJI لإطلاق طائرة بدون طيار جديدة تعرف بـ Mavic Air، والتى تأتى بسعر 799 دولارا، وتضم بداخلها كاميرا للتصوير من السماء، وهى تعتبر مزيجا من طائرتى Spark وMavic Pro اللتين أطلقتهما الشركة فى وقت سابق.

ووفقا لما نشره موقع The Verge الأمريكى، فإن طائرة Mavic Air تشبه من الأمام طائرة spark، كما يمكن طيها بشكل أصغر من Spark، إضافة إلى أنها أخف وزنا من طائرة Mavic Pro بنسبة 41%، أما فيما يتعلق بمواصفات الطائرة الجديدة فهى أفضل من طائرة Spark فى التصوير الفوتوغرافى، حيث تعتمد على فتحة عدسة 2.3/1 بوصة، والتى يمكنها تصوير فيديوهات بدقة 4K.

كما يمكن للطائرة التقاط صور بدقة 12 ميجا بيكسل، عبر عدسة 24mm، وبفتحة f2.8، وهى قادرة على تحمل رياح بسعر 22 ميل/ الساعة، وتمتلك نظام التهوية جديد، إضافة إلى أنها ستوفر gimbal ثلاثى المحاور، إضافة إلى امتلاكها 4 أرجل قابلة للطى، مما يجعل عملية الطيران أكثر سهولة وأمان، كما تأتى بجهاز تحكم عن بعد جديد مع شاشة متكاملة.

كذلك فإن الطائرة بدون طيار الجديدة تضم نظام للتنبيه بالعقبات من خلال تزويدها بالكثير من أجهزة الاستشعار، وهى قادرة على الطيران لمدة 21 دقيقة متواصلة.