المواصفات الكاملة لهاتف blackberry athena

كشفت شركة بلاك بيري عن هاتف جديد يطلق عليه BlackBerry Athena، وتم اعتماد الهاتف من قبل لجنة الاتصالات الصينية TENAA، وجاء هذا وفقًا لما نشره موقع هندي شهير.

ويحمل الهاتف الإصدار رقم BBF100-4، ومن المنتظر أن يأتي باللون الأسود والفضي، وسيصل قبل خلال النصف الثاني من 2018.

ومن المواصفات المتوقعة لهاتف BlackBerry Athena:-

- شاشة 4.5 بوصة، بدقة 1620×1080 بيكسل.

- معالج ثماني النواة Snapdragon 660

- ذاكرة وصول عشوائي 6 جيجا بايت.

- ذاكرة داخلية 64 جيجا بايت.

- لوحة مفاتيح كاملة QWERTY

- نظام التشغيل اندرويد أوريو 8.1

- شريحتي اتصال Hybrid dual SIM

- كاميرا خلفية 12 ميجا بيكسل.

- كاميرا أمامية 8 ميجا بيكسل.

- مستشعر بصمة إصبع.

- منفذ سماعة 3.5mm

- بطارية بقوة 3360mAh

- ميزة الشحن السريع Quick Charge 3.0