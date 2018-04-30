المواصفات الكاملة لهاتف blackberry athena

كشفت شركة بلاك بيري عن هاتف جديد يطلق عليه BlackBerry Athena، وتم اعتماد الهاتف من قبل لجنة الاتصالات الصينية TENAA، وجاء هذا وفقًا لما نشره موقع هندي شهير.
ويحمل الهاتف الإصدار رقم BBF100-4، ومن المنتظر أن يأتي باللون الأسود والفضي، وسيصل قبل خلال النصف الثاني من 2018.
ومن المواصفات المتوقعة لهاتف BlackBerry Athena:-
- شاشة 4.5 بوصة، بدقة 1620×1080 بيكسل.
- معالج ثماني النواة Snapdragon 660
- ذاكرة وصول عشوائي 6 جيجا بايت.
- ذاكرة داخلية 64 جيجا بايت.
- لوحة مفاتيح كاملة QWERTY
- نظام التشغيل اندرويد أوريو 8.1
- شريحتي اتصال Hybrid dual SIM
- كاميرا خلفية 12 ميجا بيكسل.
- كاميرا أمامية 8 ميجا بيكسل.
- مستشعر بصمة إصبع.
- منفذ سماعة 3.5mm
- بطارية بقوة 3360mAh
- ميزة الشحن السريع Quick Charge 3.0
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تألقت الممثلة العالمية بليك ليفلي نجمة الفيلم الجديد "A Simple Favor" قبل الخروج لإجراء بعض المقابلات الصحافية للترويج عن فيلمها برفقة الممثلة آنا كندريك. ارتدت الممثلة البالغة من العمر 30 عامًا فستانًا منقطعًا بنمط البولكا، يوم السبت، ولكن قبل إجراء أي مقابلات نشرت صورًا لها على صفحتها الرسمية على موقع انستغرام، لتروج لفيلمها المقبل ولمشاركة إطلالتها المذهلة مع متابعيها. اختارت ليفلي فستانها المميز من مجموعة خريف 2018 لدار الازياء "Zimmerman"، ويتميز بقماش التول الابيض المنقط بقاط البولكا السوداء، وياقة رقبة متدلية وتنورة طويلة منفوشة، بينما يأخذ هذا الثوب شكلاً تقليديًا ، تضيف الأشرطة حول الرقبة إحساسًا معاصرًا. اكملت ليفلي اطلالتها بزوجا من الأحذية من تصميم كريستيان لوبوتان، مع الاقراط الطويلة والمكياج الناعم من احمر الشفاة الوردي والماسكارا والكحل الاسود، وقد سحبت شعرها إلى الوراء لينسدل بطبيعته على ظهرها بشكل فوضوي مميز.
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