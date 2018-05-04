متجر بريطانى يستعين بروبوتات لتوصيل الطلبات إلى منازل المستخدمين

أعلنت سلسلة البقالة البريطانية Co-op عن توصيل المنتجات للعملاء فى ميلتون كينز باستخدام الروبوتات المطورة من قبل شركة Starship Technologies، وبالفعل بدأ المتجر البريطانى فى الاستعانة بالروبوتات ذات الست عجلات لتوصيل حوالى 200 منتج مختلف خلال الأسابيع الأربعة الماضية.
ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، يدفع العملاء السعر المعتاد داخل المتجر جنبا إلى جنب 1 جنيه استرلينى مقابل خدمة التوصيل والتى تذهب إلى شركة Starship، ويقوم أحد أعضاء فريق Co-op باختيار العناصر ووضعها فى صندوق تبريد داخل الروبوت.
ويستخدم الروبوت نظام GPS للوصول إلى مكان العميل، بينما يرسل إلى الزبائن رمزًا فريدًا إلى هواتفهم الذكية حتى يتمكنوا من الحصول على منتجاتهم.
على عكس الروبوتات المصممة لتشبه البشر، إلا أن هذا الروبوت طور بوظائف محددة لاستيعاب الشحنات، إذ يمكنه حمل حقيبتين من البقالة دون الحاجة إلى أى مساعدة بشرية.
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تعرض مجموعة "Netflix" الموسم الثانى من "Dear White People"، وظهر فريق التمثيل الكوميدي الساخرة في شكل جيد خلال العرض الأول من المسلسل في مسرح ArcLight Hollywood"" في لوس أنجلوس. لوجان براوننج تلفت الأنظار بجمالها و بساطتها بفستان أخضر بسيط ولفتت لوجان براوننج الأنظار على نجم السجادة الحمراء بفستانها الأنيق مع فتحة طويلة من القدم حتى الخصر ظهرت فيها جمال ساقها، وفي حين أن جرائة ساقها تسللت إلى عينها لتصبح أكثر جاذبية بنظرتها الناعمة، مع أكسسوارات متلألئة وحلي بسيط يتناسب مع الكعب الذهبي المدبب الناعم. وكوّمت ضفائرها فوق رأسها بأناقة، وأظهرت العديد من خيوط الشقراء بها، وعندما ألقت على رأسها تلال من الشعر المجدول بضفائر جعلها تشبة أميرة أفريقية تلون جلدها من الشمس على شاطىء البحر. وبالنسبة للماكياج، وضعت فوق عينيها الخضراء الرائعة ظلال عيون نحاسية مدرجة، متوازنة مع شفاه عارية من
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