أفضل 3 تطبيقات متاحة الآن لمالكي هوتف الأندرويد

لمالكي هواتف أندرويد، يمكنكم الآن تحميل تطبيقات مجانية جديدة مخصصة لأجهزة أندرويد من متجر جوجل بلاي، وفيما يلي إليكم 3 تطبيقات مجانية يمكنكم تجربتها، وجاء هذا وفقًا لما ذكرته البوابة العربية لآخبار التقنية:-

1- Opera Touch

- أحد أحدث متصفحات نظام أندرويد حيث تم إصدار هذا المتصفح قبل أسبوع فقط، وتم تصميمه في الأساس للاستخدام اليدوي.

- يملك واجهة جديدة لامعة وسهلة للاستخدام، وبمجرد فتح التطبيق يظهر المؤشر على شريط العنوان، مع خيارات للبحث الصوتي والبحث عن الصور في موقع يسهل الوصول إليه.

- أهم ما يميز التطبيق هو "فلو"، هذه ميزة تتيح لك نقل مواقع الويب المفتوحة من متصفح أوبرا على سطح المكتب إلى جهاز أندرويد الخاص بك عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة.

2 - Google Tasks

- عبارة عن تطبيق مستقل من جوجل لإنشاء المهام وإدارتها، يحتوي هذا التطبيق على مظهر أنيق بدون أي زخرفة.

- يتيح لك إنشاء تذكيرات أو مهام، وإقرانها برسائل البريد الإلكتروني، والتقويم بالإضافة إلى تعيين تواريخ الاستحقاق، وعلاوةً على ذلك.

- يمكنك أيضًا إنشاء قائمة وتعشيق جميع المهام الشائعة تحتها، في الوقت الحالي، لا يتوفر للتطبيق خيار إضافة الأولويات أو الفئات ونأمل أن نراهم في التحديثات المستقبلية.

- يمكنك إنشاء مهمة على جيميل وستعكس ذلك على تطبيق المهام على الفور، وما هو أكثر من ذلك، يمكنك أيضًا إنشاء المهام الفرعية.

3 - Audiobook Reader

تطبيق قراءة إلكتروني، يأخذ مسارًا مختلفًا بعض الشيء عن تطبيقات القراءة الآخرى، ويستخدم قدرات تحويل النص إلى كلام ليروي لك هذه الكتب.