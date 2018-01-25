wine تطبيق جديد يتيح للمستخدمين تجربة برامج ويندوز على أجهزة أندرويد

طورت شركة CodeWeavers الناشئة، تطبيقا جديدا يعرف باسم Wine وهو عبارة عن محاكاة لنظام ويندوز، ويتيح للمستخدمين تجربة برامج ويندوز على أجهزة الكمبيوتر التى تعمل بأنظمة التشغيل الأخرى، حيث يمكن من خلاله تشغيل مجموعة كبيرة من برامج ويندوز على "لينكس" و"ماك" وفقا لعدد من الشروط التى يجب أخذها فى الاعتبار.

تجربة تطبيقات ويندوز على اندرويد

وفقا لما نشره موقع mspoweruser الأمريكى، أطلقت الشركة المطورة للتطبيق مؤخرا الإصدار الجديد Wine 3.0 والذي يتيح تجربة برامج ويندوز على نظام أندرويد، وفتح شاشة ويندوز كاملة، بما فى ذلك قائمة Start، كما تم توفير الدعم لكل من الصوت والرسومات الأساسية، إلا أنه لم يتوافق مع الكثير من الهواتف فى وقتنا الحالى، لكن من المنتظر أن يدعم التطبيق الكثير من الهواتف خلال الفترة المقبلة.

ويعمل التطبيق على الهواتف الذكية والاجهزة اللوحية، إلا أنه يعمل بشكل أفضل على أجهزة كروم بوك، حيث أن هذا التطبيق يحتاج للاستفادة من أجهزة اندرويد بجودة معالج x86، وكانت الشركة قد أطلقت التطبيق خلال العام الماضى.