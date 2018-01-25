wine تطبيق جديد يتيح للمستخدمين تجربة برامج ويندوز على أجهزة أندرويد

طورت شركة CodeWeavers الناشئة، تطبيقا جديدا يعرف باسم Wine وهو عبارة عن محاكاة لنظام ويندوز، ويتيح للمستخدمين تجربة برامج ويندوز على أجهزة الكمبيوتر التى تعمل بأنظمة التشغيل الأخرى، حيث يمكن من خلاله تشغيل مجموعة كبيرة من برامج ويندوز على "لينكس" و"ماك" وفقا لعدد من الشروط التى يجب أخذها فى الاعتبار.
تجربة تطبيقات ويندوز على اندرويد
وفقا لما نشره موقع mspoweruser الأمريكى، أطلقت الشركة المطورة للتطبيق مؤخرا الإصدار الجديد Wine 3.0 والذي يتيح تجربة برامج ويندوز على نظام أندرويد، وفتح شاشة ويندوز كاملة، بما فى ذلك قائمة Start، كما تم توفير الدعم لكل من الصوت والرسومات الأساسية، إلا أنه لم يتوافق مع الكثير من الهواتف فى وقتنا الحالى، لكن من المنتظر أن يدعم التطبيق الكثير من الهواتف خلال الفترة المقبلة.
ويعمل التطبيق على الهواتف الذكية والاجهزة اللوحية، إلا أنه يعمل بشكل أفضل على أجهزة كروم بوك، حيث أن هذا التطبيق يحتاج للاستفادة من أجهزة اندرويد بجودة معالج x86، وكانت الشركة قد أطلقت التطبيق خلال العام الماضى.
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استولت الإعلامية الأيرلندية لورا ويتمور على المشهد العام بالصور الرسمية في حفلة جوائز التلفزيون الوطني الـ 23، وقد خطفت الأنظار لإطلالتها المذهلة حيث ارتدت بدلة سوداء مصممة من قطعتين لتظهر جنبا إلى جنب الممثلة جورجي بورتر وكاتي برايس. واشتهرت المذيعة التلفزيونية البالغة من العمر 32 عاما بأنها عملت على عدد من التصاميم للكاميرا، مع تسليط الضوء على جمالها الأيرلندي في مختلف الأحداث. واختارت لورا سترة مفتوحة حتى السرة لتكشف عن جسدها اسفلها مع زوج من السراويل القصيرة، واكملت اطلالتها بزوج من الأحذية من نفس اللون وذات كعب اضافت إلى طولها مزيدا من السنتيمترات بالاضافة إلى حقيبة صغيرة مربعة الشكل ومتعددة الألوان. وقد زينت معصمها بأسورة فضية واقترن ذلك مع خاتم مطابقا مع سلسلة رقيقة من الماس حول عنقها. وفي الوقت نفسه، خطفت الممثلة جورجي بورتر الأنظار لصورتها الرسمية بالحفلة حيث ظهرت
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