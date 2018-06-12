تعرف على الدولة العربية الأرخص في شراء iphone x

منذ أن أطلقت شركة آبل هاتفها الذكي "iPhone X" والشركة تعاني بشكل كبير من سخط المستخدمين من الأسعار المرتفعة لشراء الهاتف والذي وصل الى نحو 5000 ريال سعودي.لكن هنالك 77 دولة تصنف على أرخص الدول في شراء هاتف آيفون اكس، والموضوع هان لا يتكلم عن هبوط السعر، إنما حسب ساعات العمل التي يتطلب على الفرد العمل بها لشراء الهاتف الجديد.
في تقرير نشرته صحيفة فوربس جاءت مدينة دبي ضمن أرخص الأماكن في العالم لشراء هاتف iPhone X، إذ احتلت المرتبة 32 بين 77 دولة، حيث يتعين على الفرد العمل لمدة 107.6 ساعة لدفع ثمن الهاتف، وذلك وفقاً لتقرير (الأسعار والمكاسب) الذي أصدره بنك الاستثمار.
أما في عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض فيتوجب على الفرد العمل لمدة لا تقل عن 130 ساعة لشراء هاتف آيفون اكس ذكي.بينما تعد المنامة هي الأفضل في المنطقة حيث يستطيع الفرد المقيم في العاصمة البحرينية الوفاء بثمن هاتف iPhone X من خلال العمل لمدة لا تتجاوز 75.3 ساعة.
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شاركت نجمة المجتمع المغنية والممثلة الأميركية، باريس هيلتون، في الدورة الـ 26 لعرض أزياء " Dossi Dossi"الذي يقام سنويًا، يوم الأحد، في مدينة أنطاليا جنوب تركيا، وكانت هيلتون البالغة من العمر 37 عامًا، العارضة الرئيسية وضيفة شرف هذا العرض، والتي جذبت أنظار الحضور وعدسات المصورين، حيث شاركت بأربع إطلالات مختلفة، وشارك في العرض أيضًا عارضات أزياء تركيات بالإضافة إلى 40 عارضة أخرى من أنحاء العالم. ظهرت هيلتون مرتدية تنورة قصيرة مخملية من الشبك، مع بلوزة شفافة كشفت عن حمالة صدر سوداء، وتزينها الأحجار الكريمة وتفاصيل الماس ، والتي يمكن رؤيتها من خلال البلوزة، وأكملت إطلالتها بزوجين من الأحذية السوداء الطويلة إلى الكاحل، مع حقيبة يد صغيرة مرصعة بالياقوت وهي تمشى بخطى واثقة على المدرج، كما ظهرت بإطلالة أخرى مرتدية فستانًا باللون الاحمر، متوسط الطول، ويتميز بالريش على الأكمام، والتي أضافت له
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