zte تحصل على براءة اختراع لتصميم هاتف iceberg

حصل هاتف ZTE Iceberg على براءة اختراع من مكتب الملكية الفكرية في الصين (SIPO)، وجاء هذا وفقا لما نشره موقع GSM الهندي.

ويضم الهاتف زوجًا من الشاشات، مع وجود شاشة نتوء مزدوج، وتظهر إحدى هذه الرسومات وجود نتوء أعلى الشاشة، ولا يضم كاميرا أمامية، لكن في نفس الوقت يوجد هناك منفذ للسماعة في أعلى اليسار من الهاتف، إضافة إلى وجود نتوء أسفل الشاشة ولا يضم أي شيء،

أما فيما يتعلق بالتصميم الثاني الذي قدمته ZTE، فهو يظهر كاميرا أمامية داخل النتوء العلوي للهاتف بشكل يشبه نتوء هاتف Essential PH-1، كما يوجد نتوء أسفل الشاشة أيضًا والتي تضم بداخلها الزر الرئيسي والذي يعمل كقارئ بصمة أيضا.

ولا تزال هذه البراءات مجرد تصميمات حتى الآن، وتحتاج الكثير من الوقت لتنفيذها، ومن المتوقع أن تصل هذه التقنيات بحلول العام المقبل.