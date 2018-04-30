zte تحصل على براءة اختراع لتصميم هاتف iceberg

حصل هاتف ZTE Iceberg على براءة اختراع من مكتب الملكية الفكرية في الصين (SIPO)، وجاء هذا وفقا لما نشره موقع GSM الهندي.
ويضم الهاتف زوجًا من الشاشات، مع وجود شاشة نتوء مزدوج، وتظهر إحدى هذه الرسومات وجود نتوء أعلى الشاشة، ولا يضم كاميرا أمامية، لكن في نفس الوقت يوجد هناك منفذ للسماعة في أعلى اليسار من الهاتف، إضافة إلى وجود نتوء أسفل الشاشة ولا يضم أي شيء،
أما فيما يتعلق بالتصميم الثاني الذي قدمته ZTE، فهو يظهر كاميرا أمامية داخل النتوء العلوي للهاتف بشكل يشبه نتوء هاتف Essential PH-1، كما يوجد نتوء أسفل الشاشة أيضًا والتي تضم بداخلها الزر الرئيسي والذي يعمل كقارئ بصمة أيضا.
ولا تزال هذه البراءات مجرد تصميمات حتى الآن، وتحتاج الكثير من الوقت لتنفيذها، ومن المتوقع أن تصل هذه التقنيات بحلول العام المقبل.
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تألقت الممثلة العالمية بليك ليفلي نجمة الفيلم الجديد "A Simple Favor" قبل الخروج لإجراء بعض المقابلات الصحافية للترويج عن فيلمها برفقة الممثلة آنا كندريك. ارتدت الممثلة البالغة من العمر 30 عامًا فستانًا منقطعًا بنمط البولكا، يوم السبت، ولكن قبل إجراء أي مقابلات نشرت صورًا لها على صفحتها الرسمية على موقع انستغرام، لتروج لفيلمها المقبل ولمشاركة إطلالتها المذهلة مع متابعيها. اختارت ليفلي فستانها المميز من مجموعة خريف 2018 لدار الازياء "Zimmerman"، ويتميز بقماش التول الابيض المنقط بقاط البولكا السوداء، وياقة رقبة متدلية وتنورة طويلة منفوشة، بينما يأخذ هذا الثوب شكلاً تقليديًا ، تضيف الأشرطة حول الرقبة إحساسًا معاصرًا. اكملت ليفلي اطلالتها بزوجا من الأحذية من تصميم كريستيان لوبوتان، مع الاقراط الطويلة والمكياج الناعم من احمر الشفاة الوردي والماسكارا والكحل الاسود، وقد سحبت شعرها إلى الوراء لينسدل بطبيعته على ظهرها بشكل فوضوي مميز.
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