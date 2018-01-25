بعد عام من مزاعم حول وجود تحرش وتمييز بين الجنسين، تحاول "أوبر" هذه الفترة تحسين صورتها، إذ وظفت الشركة "بو يونج لى" ليكون أول رئيس للتنوع لديها، وهذا بعد تحقيق تم إجراؤه فى ثقافة مكان العمل داخل "أوبر"، بقيادة المدعى العام الأمريكى السابق "اريك هولدر"، والذى قال إن الشركة تحتاج إلى بذل المزيد من الجهد لحل هذه المشكلة.

وقال "ليان هورنزى" أحد مديرى "أوبر" فى بيان حديث: "إن بناء ثقافة عامة داخل الشركة تشعر الجميع بأنهم متساوون وتشجعهم على الذهاب إلى العمل يعد أمرا حاسما بالنسبة للثقافة الجديدة التى نبنيها".

ووفقا لموقع CNET الأمريكى برزت مشاكل "أوبر" الخاصة بالتنوع فى فبراير الماضى عندما كتبت المهندسة السابقة "سوزان فاول" عن عامها الغريب جدا فى الشركة، وأوضحت أن ثقافة "أوبر" الفوضوية تزخر بالانحياز الجنسى والتحرش والممارسات التجارية غير المهنية.

وبعد أن تسبب هذا الأمر فى شن هجوم شرس على الشركة، قررت "أوبر" إجراء تحقيق موسع فى المشكلة، كما عينت فريق من الموظفين لتغيير الثقافة العامة السائدة داخل مكان العمل.