بعد عام من مزاعم حول وجود تحرش وتمييز بين الجنسين، تحاول "أوبر" هذه الفترة تحسين صورتها، إذ وظفت الشركة "بو يونج لى" ليكون أول رئيس للتنوع لديها، وهذا بعد تحقيق تم إجراؤه فى ثقافة مكان العمل داخل "أوبر"، بقيادة المدعى العام الأمريكى السابق "اريك هولدر"، والذى قال إن الشركة تحتاج إلى بذل المزيد من الجهد لحل هذه المشكلة.
وقال "ليان هورنزى" أحد مديرى "أوبر" فى بيان حديث: "إن بناء ثقافة عامة داخل الشركة تشعر الجميع بأنهم متساوون وتشجعهم على الذهاب إلى العمل يعد أمرا حاسما بالنسبة للثقافة الجديدة التى نبنيها".
ووفقا لموقع CNET الأمريكى برزت مشاكل "أوبر" الخاصة بالتنوع فى فبراير الماضى عندما كتبت المهندسة السابقة "سوزان فاول" عن عامها الغريب جدا فى الشركة، وأوضحت أن ثقافة "أوبر" الفوضوية تزخر بالانحياز الجنسى والتحرش والممارسات التجارية غير المهنية.
وبعد أن تسبب هذا الأمر فى شن هجوم شرس على الشركة، قررت "أوبر" إجراء تحقيق موسع فى المشكلة، كما عينت فريق من الموظفين لتغيير الثقافة العامة السائدة داخل مكان العمل.
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استولت الإعلامية الأيرلندية لورا ويتمور على المشهد العام بالصور الرسمية في حفلة جوائز التلفزيون الوطني الـ 23، وقد خطفت الأنظار لإطلالتها المذهلة حيث ارتدت بدلة سوداء مصممة من قطعتين لتظهر جنبا إلى جنب الممثلة جورجي بورتر وكاتي برايس. واشتهرت المذيعة التلفزيونية البالغة من العمر 32 عاما بأنها عملت على عدد من التصاميم للكاميرا، مع تسليط الضوء على جمالها الأيرلندي في مختلف الأحداث. واختارت لورا سترة مفتوحة حتى السرة لتكشف عن جسدها اسفلها مع زوج من السراويل القصيرة، واكملت اطلالتها بزوج من الأحذية من نفس اللون وذات كعب اضافت إلى طولها مزيدا من السنتيمترات بالاضافة إلى حقيبة صغيرة مربعة الشكل ومتعددة الألوان. وقد زينت معصمها بأسورة فضية واقترن ذلك مع خاتم مطابقا مع سلسلة رقيقة من الماس حول عنقها. وفي الوقت نفسه، خطفت الممثلة جورجي بورتر الأنظار لصورتها الرسمية بالحفلة حيث ظهرت
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