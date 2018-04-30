سامسونج تطرح إصدارين مختلفين من سامسونج جلاكسي نوت 9

كشفت سامسونج عن إصدارين مختلفين من هاتف جلاكسي نوت 9، قد حصلا على الترخيص في الصين، وهما هاتف سامسونج SM-N9600 وجلاكسي SM-N960U، وجاء هذا وفقًا لما نشره موقع هندي شهير.
كما تسعى سامسونج لإصدار هاتف جلاكسي نوت 9، في يوليو أو أغسطس، وهو ما يتيح لشركة سامسونج تفادي أي تعارض مع الإصدار المتوقع من هواتف ايفون 2018 من شركة أبل التي من المتوقع أن تصل في سبتمبر، وجاء هذا وفقًا للشائعات.
فيما خضعت نسخة SM-N960U عبر اختبار قياسات الأداء Geekbench، والتي أظهرت أن الإصدار الأمريكى والصيني من الهاتف سيتم تشغيلها بمعالج Snapdragon 845، إلا أنه من المنتظر أن يتم إطلاق معالجات Exynos 9810 SoC في باقي دول العالم.
ومن المنتظر أن يمتلك ذاكرة وصول عشوائي 6 جيجا بايت، ونظام التشغيل اندرويد 8.1، وكاميرا خلفية مزدوجة 12 ميجا بيكسل، مماثلة لتلك الموجودة في هاتف جلاكسي S9+، وبطارية قوية 4000 مللى امبير.
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تألقت الممثلة العالمية بليك ليفلي نجمة الفيلم الجديد "A Simple Favor" قبل الخروج لإجراء بعض المقابلات الصحافية للترويج عن فيلمها برفقة الممثلة آنا كندريك. ارتدت الممثلة البالغة من العمر 30 عامًا فستانًا منقطعًا بنمط البولكا، يوم السبت، ولكن قبل إجراء أي مقابلات نشرت صورًا لها على صفحتها الرسمية على موقع انستغرام، لتروج لفيلمها المقبل ولمشاركة إطلالتها المذهلة مع متابعيها. اختارت ليفلي فستانها المميز من مجموعة خريف 2018 لدار الازياء "Zimmerman"، ويتميز بقماش التول الابيض المنقط بقاط البولكا السوداء، وياقة رقبة متدلية وتنورة طويلة منفوشة، بينما يأخذ هذا الثوب شكلاً تقليديًا ، تضيف الأشرطة حول الرقبة إحساسًا معاصرًا. اكملت ليفلي اطلالتها بزوجا من الأحذية من تصميم كريستيان لوبوتان، مع الاقراط الطويلة والمكياج الناعم من احمر الشفاة الوردي والماسكارا والكحل الاسود، وقد سحبت شعرها إلى الوراء لينسدل بطبيعته على ظهرها بشكل فوضوي مميز.
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