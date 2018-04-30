كشفت شركة إل جي عن أهم مواصفات هاتفها الذكي عالي المستوى LG G7 ThinQ الذي يتضمن شاشة عرض كاملة بدقة كيو إتش دي+ "3120×1440 بكسل"، ومقاس 6.1 بوصة، وهي قادرة على إظهار المحتوى بسطوع يصل إلى 1000 شمعة، ما يجعلها الشاشة الأكثر إشراقًا وحيوية بين شاشات الهواتف النقالة الذكية المتوفرة حاليًا.
يعتمد الهاتف جي 7 ثينك على تقنية شاشة العرض بالسطوع الفائق "سوبر بريات ديسبلاي"، فيتيح سهولة الاستخدام والمشاهدة في ضوء الشمس الساطع مع استهلاكها للطاقة بنسبة أخفض تصل إلى 30 في المئة مقارنة مع شاشة الطراز السابق جي6.
تظهر درجات الألوان على الهاتف الجديد غنية وطبيعية حتى في حالات الإضاءة الساطعة، لأن شاشة الهاتف جي 7 ثينك تمتاز بأنها تغطي المساحة اللونية الكاملة للمعيار DCI-P3، ويمكنها هذا من ضبط ذاتها تلقائيًا بستة إعدادات لونية: التلقائية والموفرة للطاقة والسينما والرياضة والألعاب والخبير.
يحلل الوضع التلقائي لشاشة الجهاز المحتوى ويحدد تلقائيًا إذا كان ما يعرضه فيديو أو صورة أو لعبة أو موقع ويب، ويضبط الألوان بما يناسب المحتوى ليمنح المستخدم أفضل تجربة مشاهدة بأقل مقدار ممكن من الطاقة الكهربائية.
لم تكتف إل جي بهذا بل تقدم للمستخدمين الخبراء الذين يبحثون عن مزيد من التحكم في هذا الجهاز واجهة إعدادات للكاميرا تتيح للمستخدم إمكانية ضبط الألوان باستخدام عجلة التمرير.
زادت إل جي في الطراز الجديد أيضًا من المساحة التي تشغلها الشاشة فأصبحت نسبة مساحة الشاشة إلى جسم الهاتف أفضل من الطراز السابق جي 6، ويوفر الجيل السابع من سلسلة هواتف جي من إل جي سهولة استخدام فائقة بيد واحدة بفضل سطح زجاجه المقسى المنحني المريح جدًا.
وكانت إل جي قد طرحت شاشة العرض الكاملة بالنسبة الباعية 18:9 لأول مرة العام الماضي ثم حسنتها في الطراز الجديد 7 ثينك لتصبح الشاشة أنحف بنسبة تبلغ 19.5:9، ويضاف إلى ذلك أن الإطار السفلي للطراز الجديد أرفع بنسبة 50 في المئة تقريبًا مقارنةً مع الهاتف إل جي جي6.
ويقدم تصميم شاشة فول فيجن مع الإطار الأنحف تجربة مشاهدة غامرة أكثر، أما شاشة العرض الثانية الجديدة التي تعرض المستجدات فتقدم مساحة إضافية في الجزء العلوي من الجهاز يظهر الإشعارات دون الحاجة إلى أن يشغل ذلك جزءًا من الشاشة الرئيسية، ويمكن إلغاء تفعيل الشاشة الثانية الجديدة ليحصل المستخدم على مظهر تقليدي أكثر، ويمكن ضبطها لعرض ألوان مختلفة لتمنح المستخدم تجربة فريدة تمامًا.
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تألقت الممثلة العالمية بليك ليفلي نجمة الفيلم الجديد "A Simple Favor" قبل الخروج لإجراء بعض المقابلات الصحافية للترويج عن فيلمها برفقة الممثلة آنا كندريك. ارتدت الممثلة البالغة من العمر 30 عامًا فستانًا منقطعًا بنمط البولكا، يوم السبت، ولكن قبل إجراء أي مقابلات نشرت صورًا لها على صفحتها الرسمية على موقع انستغرام، لتروج لفيلمها المقبل ولمشاركة إطلالتها المذهلة مع متابعيها. اختارت ليفلي فستانها المميز من مجموعة خريف 2018 لدار الازياء "Zimmerman"، ويتميز بقماش التول الابيض المنقط بقاط البولكا السوداء، وياقة رقبة متدلية وتنورة طويلة منفوشة، بينما يأخذ هذا الثوب شكلاً تقليديًا ، تضيف الأشرطة حول الرقبة إحساسًا معاصرًا. اكملت ليفلي اطلالتها بزوجا من الأحذية من تصميم كريستيان لوبوتان، مع الاقراط الطويلة والمكياج الناعم من احمر الشفاة الوردي والماسكارا والكحل الاسود، وقد سحبت شعرها إلى الوراء لينسدل بطبيعته على ظهرها بشكل فوضوي مميز.
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