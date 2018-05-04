الآن يمكن لجوجل كروم منع تشغيل الفيديوهات تلقائيا وفقا لتفضيلات المستخدم

كشفت شركة جوجل عن تحديث جديد لمتصفح جوجل كروم، والذى أطلقت عليه اسم Chrome 66، إذ أصبح المتصفح أكثر ذكاء، لدرجة تجعله قادرا على تذكر المواقع التى تريد تجاهلها و المواقع التى تفضل تشغيل الفيديوهات بها.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، يعنى التحديث الجديد أنك لن تضطر بعد الآن إلى التعامل مع مقاطع الفيديو التى يتم تشغيلها تلقائيًا، فسيتذكر Chrome تفضيلاتك للمستقبل، فإذا قمت بتشغيل مقاطع فيديو على موقع ما فى الماضى، فستستمر الفيديوهات فى العمل بهذا الموقع فى كل مرة تقوم بها بفتحه.

وبالنسبة إلى المستخدمين الجدد، تقول Google إنها تسمح بمقاطع فيديو يتم تشغيلها تلقائيًا على أكثر من 1000 موقع، ولكن مع استمرار المستخدمين فى تصفح الإنترنت باستخدام Chrome ، ستتغير هذه القائمة.

وقال جون باليت مدير منتج Google Chromeفى منشور عبر المدونة الرسمية للشركة: "عندما تتصفح الويب، تتغير تلك القائمة مع تعلم Chrome ومع تمكين التشغيل التلقائى بالمواقع التى تسمح بها بتشغيل الفيديوهات بالصوت خلال معظم زياراتك، وتعطيلها فى المواقع التى لا تفعل بها نفس الأمر، وبهذه الطريقة يمنحك Chrome تجربة تصفح مخصصة ويمكن التنبؤ بها ".

تقول Google أن التحديث الجديد يحظر حوالى نصف عدد عمليات التشغيل التلقائى غير المرغوب فيها، إذ يعد جزء من جهد أوسع لجعل تصفح الإنترنت تجربة أكثر متعة، مع إعلانات ومقاطع فيديو أقل.

ولهذا السبب تشجع Google مطورى البرامج على تجنب استخدام مقاطع الفيديو التى يتم تشغيلها تلقائيًا إذا لم يكونوا مضطرين لذلك.