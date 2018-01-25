تعرف على عدد التطبيقات فى كافة المتاج

كشفت شركة أبل فى وقت سابق أنها استطاعت تحقيق إيرادات قياسية وصلت إلى 300 مليون دولار من متجرها خلال يوم رأس السنة الجديدة، كما استحوذت الشركة بشكل عام على أكثر من 11.4 مليار دولار من الإيرادات فى عام 2017، ورغم ذلك فإن شركة جوجل هى من تمتلك أكبر متجر للتطبيقات، فيما يضم متجر مايكروسوفت أيضا مجموعة من التطبيقات غير أنه لم يعد منشرا بشكل كبير.
وقد رصد موقع statista الأمريكى، قائمة تضم مجموع التطبيقات الموجودة بكل متجر من متاجر تطبيقات الهواتف الذكية بشكل تقريبى، حيث تكشف عن تصدر متجر اندرويد على رأس هذه المتاجر.
عدد التطبيقات بكل متجر
- متجر "جوجل بلاى"- شركة جوجل- يضم حوالى 2,800,000 تطبيق.
-متجر آب ستور - شركة أبل- يضم 2,200,000 تطبيق.
- متجر ويندوز ستور - شركة مايكروسوفت - يضم 669,000 تطبيق.
- متجر أمازون آب ستور - شركة أمازون - يضم 600,000 تطبيق.
- متجر بلاك بيرى وورلد- شركة أمازون - يضم 234,500 تطبيق.
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استولت الإعلامية الأيرلندية لورا ويتمور على المشهد العام بالصور الرسمية في حفلة جوائز التلفزيون الوطني الـ 23، وقد خطفت الأنظار لإطلالتها المذهلة حيث ارتدت بدلة سوداء مصممة من قطعتين لتظهر جنبا إلى جنب الممثلة جورجي بورتر وكاتي برايس. واشتهرت المذيعة التلفزيونية البالغة من العمر 32 عاما بأنها عملت على عدد من التصاميم للكاميرا، مع تسليط الضوء على جمالها الأيرلندي في مختلف الأحداث. واختارت لورا سترة مفتوحة حتى السرة لتكشف عن جسدها اسفلها مع زوج من السراويل القصيرة، واكملت اطلالتها بزوج من الأحذية من نفس اللون وذات كعب اضافت إلى طولها مزيدا من السنتيمترات بالاضافة إلى حقيبة صغيرة مربعة الشكل ومتعددة الألوان. وقد زينت معصمها بأسورة فضية واقترن ذلك مع خاتم مطابقا مع سلسلة رقيقة من الماس حول عنقها. وفي الوقت نفسه، خطفت الممثلة جورجي بورتر الأنظار لصورتها الرسمية بالحفلة حيث ظهرت
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