أبل تعلن عن إصلاح بطاريات ساعاتها الذكية مجانا

أصدرت شركة أبل تعديلا جديدا على "سياسة الخدمة" الخاصة بالجيل الثانى من ساعاتها الذكية Apple watch Series 2، والذى ستقوم الشركة بناءً عليه بإصلاح جميع البطاريات التالفة الخاصة بالساعة بشكل مجانى، لكن لا تنطبق عملية الإصلاح المجانى، إلا على ساعات Series 2 والتى تأتى بقياس 42 مم، والذى يتضمن جميع الموديلات الخاصة بهذه الساعة.