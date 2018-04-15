أبل تعلن عن إصلاح بطاريات ساعاتها الذكية مجانا

أصدرت شركة أبل تعديلا جديدا على "سياسة الخدمة" الخاصة بالجيل الثانى من ساعاتها الذكية Apple watch Series 2، والذى ستقوم الشركة بناءً عليه بإصلاح جميع البطاريات التالفة الخاصة بالساعة بشكل مجانى، لكن لا تنطبق عملية الإصلاح المجانى، إلا على ساعات Series 2 والتى تأتى بقياس 42 مم، والذى يتضمن جميع الموديلات الخاصة بهذه الساعة.
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ظهرت النجمة العالمية باريس هيلتون، متألقة برفقة صديقاتها خلال الحدث السنوي الرابع لـZOEas، الجمعة، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية صباح السبت. ورغم انشغال باريس هيلتون بترتيبات الزواج خلال هذا العام من صديقها كريس زيلكا، تسمح لنفسها بقضاء بعض الوقت برفقة صديقاتها، إذ تألقت النجمة العالمية في الحدث السنوي الرابع "ZOEas"، في إنديو بولاية كاليفورنيا، الجمعة، وفقا لما نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية السبت. وظهرت وريثة كونراد هيلتون، البالغة من 37 عاما، بإطلالة أنيقة إذ ارتدت فستانا قصيرا فوق الركبة من الدانتيل الأبيض، وأكملت إطلالتها الملائكية، كما وصفتها الصحيفة، بارتداء النظارات الشمسية الفاخرة، وزوْج مِن الأحذية ذات الكعب العالي، كما بدت دون مكياج، واعتمد ظهورها الأنيق جمالها الطبيعي، وأضفى على ذلك تسريحة شعرها الأشقر على شكل ضفائر. وانضم إلى باريس هيلتون بعضا من النجمات أمثال: راشيل زوي، أوليفيا كولبو،
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