تصميم تخيلى للجيل المقبل من هاتف أيفون x

أشارت العديد من التقارير إلى أن الجيل المقبل من هاتف أيفون X سيشهد الكثير من التحسينات فيما يتعلق بالتصميم، حيث نشر موقع iDropNews المتخصص فى أخبار هواتف أيفون من أبل، تصميما تخيليا جديدا عن النسخة المقبلة من هاتف ايفون X والتى تشير إلى أن الهاتف سيضم نتوء أصغر من الموجودة حاليا، إضافة إلى امتلاكه حواف أقل.

واعتمد الموقع فى تصميم الهاتف على التقارير السابقة التى ظهرت وتضم بعض التفاصيل عن الهاتف بما فى ذلك دمج أجهزة استشعار Face ID فى الكاميرا الأمامية للهاتف، الأمر الذى سيجعل الهاتف يصل بنتوء أصغر في الحجم، نتيجة تقليل أجهزة الاستشعار الفردية، كما اشارت التصميمات التخيلية إلى وجود حواف أقل، فضلا عن دمج الكاميرا الخلفية مع الزجاج فى الجزء الخلفى من الهاتف.

وأشارت الصور التخيلية، إلى أن النسخة المقبلة من الهاتف ستدعم شريحتى اتصال SIM، مما يعنى أنه سيكون بمقدور المستخدمين لأول مرة استخدام أكثر من خط اتصال فى هواتف ايفون.