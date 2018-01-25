تصميم تخيلى للجيل المقبل من هاتف أيفون x

أشارت العديد من التقارير إلى أن الجيل المقبل من هاتف أيفون X سيشهد الكثير من التحسينات فيما يتعلق بالتصميم، حيث نشر موقع iDropNews المتخصص فى أخبار هواتف أيفون من أبل، تصميما تخيليا جديدا عن النسخة المقبلة من هاتف ايفون X والتى تشير إلى أن الهاتف سيضم نتوء أصغر من الموجودة حاليا، إضافة إلى امتلاكه حواف أقل.
واعتمد الموقع فى تصميم الهاتف على التقارير السابقة التى ظهرت وتضم بعض التفاصيل عن الهاتف بما فى ذلك دمج أجهزة استشعار Face ID فى الكاميرا الأمامية للهاتف، الأمر الذى سيجعل الهاتف يصل بنتوء أصغر في الحجم، نتيجة تقليل أجهزة الاستشعار الفردية، كما اشارت التصميمات التخيلية إلى وجود حواف أقل، فضلا عن دمج الكاميرا الخلفية مع الزجاج فى الجزء الخلفى من الهاتف.
وأشارت الصور التخيلية، إلى أن النسخة المقبلة من الهاتف ستدعم شريحتى اتصال SIM، مما يعنى أنه سيكون بمقدور المستخدمين لأول مرة استخدام أكثر من خط اتصال فى هواتف ايفون.
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استولت الإعلامية الأيرلندية لورا ويتمور على المشهد العام بالصور الرسمية في حفلة جوائز التلفزيون الوطني الـ 23، وقد خطفت الأنظار لإطلالتها المذهلة حيث ارتدت بدلة سوداء مصممة من قطعتين لتظهر جنبا إلى جنب الممثلة جورجي بورتر وكاتي برايس. واشتهرت المذيعة التلفزيونية البالغة من العمر 32 عاما بأنها عملت على عدد من التصاميم للكاميرا، مع تسليط الضوء على جمالها الأيرلندي في مختلف الأحداث. واختارت لورا سترة مفتوحة حتى السرة لتكشف عن جسدها اسفلها مع زوج من السراويل القصيرة، واكملت اطلالتها بزوج من الأحذية من نفس اللون وذات كعب اضافت إلى طولها مزيدا من السنتيمترات بالاضافة إلى حقيبة صغيرة مربعة الشكل ومتعددة الألوان. وقد زينت معصمها بأسورة فضية واقترن ذلك مع خاتم مطابقا مع سلسلة رقيقة من الماس حول عنقها. وفي الوقت نفسه، خطفت الممثلة جورجي بورتر الأنظار لصورتها الرسمية بالحفلة حيث ظهرت
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