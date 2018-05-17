أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلك عن فوز هاتفها P20 Pro بجائزة "أفضل تصوير فوتوجرافي بواسطة الهاتف الذكي" من قبل الجمعية العامة لجوائز الصور التقنية الصحافية (TIPA)، نظراً لما يحمله من إمكانيات قوية، مثل إنه يعد أول هاتف ذكي بالعالم يأتي مزوداً بكاميرا خلفية ثلاثية العدسات تحتوي علي أكبر عدد من الميجابيكسل، وهذا ما يشجع المستخدمين على استبدال الكاميرات الاحترافية الخاصة بهم بهاتف P20 Pro، والذي يمنح مستخدميه تجربة تصوير فوتوغرافي لم يشاهدوها من قبل.

يجسد هاتف هواوي P20 Pro نقلة نوعية وطفرة متقدمة للغاية في عالم التصوير الفوتوغرافي المدعوم بتقنية الذكاء الاصطناعي (AI Master)، حيث يعمل الهاتف على انتاج صور فوتوغرافية بجودة احترافية وبسهولة كبيرة. وهذا ما تتميز به هواوي، لأنها تحرص على تقديم أفضل وأحدث التقنيات لمستخدميها من أجل توفير تجربة استخدام رائدة ومتميزة.

وانطلاقا من هذا التميز في تقديم هاتف هواوي P20 Pro، أشاد العديد من الخبراء والمستخدمين ووسائل الاعلام العالمية المتخصصة في مجال التقنية بمثل هذه الخصائص المتطورة. حيث تصدر خبر إطلاق الهاتف العديد من وسائل الأخبار العالمية، وأثنت وسائل الإعلام على الاداء المُجمل للهاتف بأنه أول هاتف متطور مزود بكاميرا خلفية ثلاثية العدسات، بالإضافة الي تزويد الهاتف بأقوى معالجات الذكاء الاصطناعي وهو Kirin 970، مثل موقع Trustedreviews.com الشهير، الذي قيم الهاتف بأربعة نجوم من أصل خمسة نجوم، نظراً لاعتبار الهاتف الحل الأمثل لمحترفي وهواة التصوير الفوتوغرافي على حد سواء.

كما حصل هاتف هواوي P20 Pro على تقييم 4.5 من 5 من موقع Tech Radar الشهير، نظراً للإمكانيات القوية التي يتمتع بها الهاتف والتي تكمن في تجربة التصوير الفوتوغرافي الخيالية التي يوفرها الهاتف، بالإضافة الي عمر البطارية التي تدوم لأكثر من يومين من الاستخدام. وحصل ايضاً الهاتف علي أعلي تقييم من موقع ALPHR المعروف، نظراً للصور الرائعة التي تنتجها الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات وتصميمه الانسيابي الذي يأتي بميزة ال Notch. ومنح موقع Gsmarena، الشهير بمراجعات الهواتف الذكية، هاتف P20 Pro تقييم 4.5 لمزايا الهاتف المتعددة، وبالأخص لكاميرا الهاتف التي تتسم بتقنية تصوير فوتوغرافي ثورية، وهذا بالإضافة الي تصميم شاشة الهاتف التي تأتي بالأبعاد الجديدة 19:9.

وأخيرًا حصل هاتف هواوي P20 Pro علي أعلي تقييم من موقع expertreviews، وذلك لتميز الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية العدسات، وهذه هي المرة الأولي التي يري فيها المستخدمون هذه التقنية التي من شأنها سوف تحدث ثورة في التصوير الفوتوغرافي بواسطة الهواتف الذكية.

ويشار إلى أن هاتف هواوي P20 Pro حقق أعلي النتائج في اختبارات منصة DxOMark.com، الموقع الالكتروني المتخصص في اختبار كاميرات الهواتف الذكية. حيث بلغت النتائج مجموع مميز بقدر 109 درجات- 114 نقطة لجودة الصور، و98 نقطة لجودة مقاطع الفيديو.