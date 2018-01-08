13 معلومة عن الهواتف الذكية يجب معرفتها مع بداية 2018

تعد الهواتف المحمولة بشكل عام والهواتف الذكية بشكل خاص جزءا لا يتجزأ من حياة أى شخص فى وقتنا الحالى، حيث يعتمد عليه الكثيرون للبقاء على اطلاع لمعرفة ما يحدث حولهم فى مختلف بقاع العالم، ومع نهاية عام 2017 وبداية 2018، تمكن موقع deviceatlas للأبحاث السوقية من رصد بعض الحقائق المثيرة للاهتمام عن الهواتف الذكية والتى نرصد أبرزها كما يلى:
- أكثر من نصف مستخدمى الهواتف المحمولة يمتلكون هواتف ذكية.
- كشف أحدث تقرير أن عدد مستخدمى الهواتف فى العالم سيصل إلى 4.9 مليار مستخدم بحلول 2018.
- من المنتظر أن تصل الهواتف الذكية إلى 2.5 مليار هاتف ذكى خلال 2018.
- تعد مناطق آسيا والمحيط الهادئ هى نواة نمو مستخدمى الهواتف ذكية والمحمولة بشكل عام.
- تمتلك الصين والهند وحدهما أكثر من 1 مليار مشترك فى خدمات الهاتف المحمول.
- تمكنت هواوى من تجاوز شركة أبل فى مبيعات الهواتف الذكية العالمية لأول مرة خلال يوليو الماضى.
- أندرويد يعتبر نظام التشغيل الأكثر شعبية بنسبة 85%.
- تعد الهواتف الذكية ذات مساحات الشاشة من 4.7 إلى 5 بوصة هى الأكثر انتشارا.
- تعد شركة كوالكوم أعلى بائع لمعالجات هواتف أندرويد بحصة سوقية تصل إلى 30%.
- تستغرق صفحات الويب للتحميل على الهواتف الذكية نحو 22 ثانية فى المتوسط.
- يقضى المستخدمين نحو 5.7 ساعة يوميا على هواتفهم الذكية.
- بلغت أرباح إعلانات الهواتف الذكية نحو 83 مليار دولار خلال 2016.
- تم تحميل 197 مليار تطبيق هذا العام.
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جذبت النجمة العالمية آمبر هيرد، أنظار الحضور وعدسات المصورين إلى إطلالتها الأنيقة والمثيرة خلال حفلة "آرت أوف إليسيوم هيفين" الخيري، في لوس أنجلوس، ليلة السبت الماضي، وارتدت الممثلة البالغة من العمر 31 عامًا، فستانًا شفافًا من الترتر الفضي، والذي يتمتع بذيل طويل يصل إلى الأرض مزودًا بفتحة أمامية. وأضافت هيرد زوجًا من الأحذية الفضية اللامعة، ذات كعب أضاف بعض السنتيمترات إلى طولها، وقد أبرزت آمبر هيرد، جمال ملامحها بمكياج صاخب، مع بعض اللمسات من أحمر الشفاة الداكن، والماسكارا وصففت شعرها فى تسريحة فوضوية. ولم تأت الممثلة الأميركية الحفلة، وحدها بل بصحبة شقيقتها ويتنى هيرد التي تألقت في فستان أزرق منحها إطلالة جذابة، وأكملت إطلالتها بحذاء أسود بكعب مرتفع، وضمت الحفلة أسماءً كبيرة بما في ذلك: إيفا مندز، كيرستن دونست، جيمس فرانكو، إيليا وود، ديفيد أركيت، علي لارتر و هايز ماك آرثر،
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