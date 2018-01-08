13 معلومة عن الهواتف الذكية يجب معرفتها مع بداية 2018

تعد الهواتف المحمولة بشكل عام والهواتف الذكية بشكل خاص جزءا لا يتجزأ من حياة أى شخص فى وقتنا الحالى، حيث يعتمد عليه الكثيرون للبقاء على اطلاع لمعرفة ما يحدث حولهم فى مختلف بقاع العالم، ومع نهاية عام 2017 وبداية 2018، تمكن موقع deviceatlas للأبحاث السوقية من رصد بعض الحقائق المثيرة للاهتمام عن الهواتف الذكية والتى نرصد أبرزها كما يلى:

- أكثر من نصف مستخدمى الهواتف المحمولة يمتلكون هواتف ذكية.

- كشف أحدث تقرير أن عدد مستخدمى الهواتف فى العالم سيصل إلى 4.9 مليار مستخدم بحلول 2018.

- من المنتظر أن تصل الهواتف الذكية إلى 2.5 مليار هاتف ذكى خلال 2018.

- تعد مناطق آسيا والمحيط الهادئ هى نواة نمو مستخدمى الهواتف ذكية والمحمولة بشكل عام.

- تمتلك الصين والهند وحدهما أكثر من 1 مليار مشترك فى خدمات الهاتف المحمول.

- تمكنت هواوى من تجاوز شركة أبل فى مبيعات الهواتف الذكية العالمية لأول مرة خلال يوليو الماضى.

- أندرويد يعتبر نظام التشغيل الأكثر شعبية بنسبة 85%.

- تعد الهواتف الذكية ذات مساحات الشاشة من 4.7 إلى 5 بوصة هى الأكثر انتشارا.

- تعد شركة كوالكوم أعلى بائع لمعالجات هواتف أندرويد بحصة سوقية تصل إلى 30%.

- تستغرق صفحات الويب للتحميل على الهواتف الذكية نحو 22 ثانية فى المتوسط.

- يقضى المستخدمين نحو 5.7 ساعة يوميا على هواتفهم الذكية.

- بلغت أرباح إعلانات الهواتف الذكية نحو 83 مليار دولار خلال 2016.

- تم تحميل 197 مليار تطبيق هذا العام.