سامسونج تكشف رسميا عن جلاكسى s9 فى 25 فبراير المقبل

بدأت شركة سامسونج الكورية الجنوبية فى إرسال الدعوات للصحفيين لحضور حدثها المقبل الخاص بالكشف عن هاتف جلاكسى S9 الجديد، وهذا سيكون خلال فعاليات مؤتمرMWC 2018 الذى سيتم عقده فى مدينة برشلونة، وحددت الشركة تاريخ 25 فبراير لعقد الحدث، وهذه الدعوات تؤكد ما صرح به رئيس الشركة "دج كوه" فى وقت سابق من هذا الشهير، حيث قال إن الكشف عن الهاتف الجديد سيكون الشهر المقبل.

ووفقا للشائعات الحالية، فهاتف سامسونج جلاكسى S9 المقبل سيحتوى على كاميرا 12 ميجا بيكسل يمكن للمستخدم من خلالها التبديل بين فتحات عدسة f / 1.5 و f / 2.4، ما يساعد على التقاط أفضل صور فى الظروف والإضاءة المختلفة.

ولم تحمل الدعوى التى تم إرسالها إلى الصحفيين أى تفاصيل على الهاتف الجديد، كما أنها لا تضم أى صورة للهاتف، فقط يظهر رقم 9 وكلمة reimagined camera مع تاريخ الإطلاق.