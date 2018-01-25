سامسونج تكشف رسميا عن جلاكسى s9 فى 25 فبراير المقبل

بدأت شركة سامسونج الكورية الجنوبية فى إرسال الدعوات للصحفيين لحضور حدثها المقبل الخاص بالكشف عن هاتف جلاكسى S9 الجديد، وهذا سيكون خلال فعاليات مؤتمرMWC 2018 الذى سيتم عقده فى مدينة برشلونة، وحددت الشركة تاريخ 25 فبراير لعقد الحدث، وهذه الدعوات تؤكد ما صرح به رئيس الشركة "دج كوه" فى وقت سابق من هذا الشهير، حيث قال إن الكشف عن الهاتف الجديد سيكون الشهر المقبل.
ووفقا للشائعات الحالية، فهاتف سامسونج جلاكسى S9 المقبل سيحتوى على كاميرا 12 ميجا بيكسل يمكن للمستخدم من خلالها التبديل بين فتحات عدسة f / 1.5 و f / 2.4، ما يساعد على التقاط أفضل صور فى الظروف والإضاءة المختلفة.
ولم تحمل الدعوى التى تم إرسالها إلى الصحفيين أى تفاصيل على الهاتف الجديد، كما أنها لا تضم أى صورة للهاتف، فقط يظهر رقم 9 وكلمة reimagined camera مع تاريخ الإطلاق.
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استولت الإعلامية الأيرلندية لورا ويتمور على المشهد العام بالصور الرسمية في حفلة جوائز التلفزيون الوطني الـ 23، وقد خطفت الأنظار لإطلالتها المذهلة حيث ارتدت بدلة سوداء مصممة من قطعتين لتظهر جنبا إلى جنب الممثلة جورجي بورتر وكاتي برايس. واشتهرت المذيعة التلفزيونية البالغة من العمر 32 عاما بأنها عملت على عدد من التصاميم للكاميرا، مع تسليط الضوء على جمالها الأيرلندي في مختلف الأحداث. واختارت لورا سترة مفتوحة حتى السرة لتكشف عن جسدها اسفلها مع زوج من السراويل القصيرة، واكملت اطلالتها بزوج من الأحذية من نفس اللون وذات كعب اضافت إلى طولها مزيدا من السنتيمترات بالاضافة إلى حقيبة صغيرة مربعة الشكل ومتعددة الألوان. وقد زينت معصمها بأسورة فضية واقترن ذلك مع خاتم مطابقا مع سلسلة رقيقة من الماس حول عنقها. وفي الوقت نفسه، خطفت الممثلة جورجي بورتر الأنظار لصورتها الرسمية بالحفلة حيث ظهرت
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