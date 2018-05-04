أبل تقود سوق الأجهز اللوحية وسامسونج فى المركز الثانى

قادت شركة أبل سوق الأجهزة اللوحية العالمية بنسبة 28.8 فى المئة فى الربع الأول من عام 2018 حيث بلغت أرباحها من شحنات الأجهزة اللوحية 31.7 مليون دولار، بانخفاض 11.7 فى المئة مقارنة بالربع نفسه من العام الماضية، وتمكنت شركة آبل من شحن 9.1 مليون جهاز iPad، بينهم 1.8 مليون من iPad Pro ، مما جعل شركة Apple رائدة فى هذا السوق.

واحتفظت سامسونج بالمركز الثانى بنسبة 16.7 فى المئة على الرغم من انخفاض شحنات الشركة بنسبة 11.4 فى المائة مقارنة بالعام الماضى، كما شهد النمو المتزايد للأقراص القابلة للتحويل إلى لاب توب مثل Microsoft Surface و iPad Pro نمواً بنسبة 2.9٪ مقارنة بالعام الماضى واستحوذت على حصة 15.3٪ مع ظهور نماذج جديدة.

ونمت شركة هواوى بنسبة 13 فى المئة على أساس سنوى، واحتلت المركز الثالث، كما نجحت لينوفو فى النمو بنسبة 1.8 فى المئة مقارنة بالعام الماضى.