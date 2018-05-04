أبل تقود سوق الأجهز اللوحية وسامسونج فى المركز الثانى

قادت شركة أبل سوق الأجهزة اللوحية العالمية بنسبة 28.8 فى المئة فى الربع الأول من عام 2018 حيث بلغت أرباحها من شحنات الأجهزة اللوحية 31.7 مليون دولار، بانخفاض 11.7 فى المئة مقارنة بالربع نفسه من العام الماضية، وتمكنت شركة آبل من شحن 9.1 مليون جهاز iPad، بينهم 1.8 مليون من iPad Pro ، مما جعل شركة Apple رائدة فى هذا السوق.
واحتفظت سامسونج بالمركز الثانى بنسبة 16.7 فى المئة على الرغم من انخفاض شحنات الشركة بنسبة 11.4 فى المائة مقارنة بالعام الماضى، كما شهد النمو المتزايد للأقراص القابلة للتحويل إلى لاب توب مثل Microsoft Surface و iPad Pro نمواً بنسبة 2.9٪ مقارنة بالعام الماضى واستحوذت على حصة 15.3٪ مع ظهور نماذج جديدة.
ونمت شركة هواوى بنسبة 13 فى المئة على أساس سنوى، واحتلت المركز الثالث، كما نجحت لينوفو فى النمو بنسبة 1.8 فى المئة مقارنة بالعام الماضى.
GMT 21:53 2018 الجمعة ,04 أيار / مايوسامسونج تستعد للكشف عن جلاكسى S10 بمعرض CES 2019 يناير المقبل
GMT 21:52 2018 الجمعة ,04 أيار / مايورؤساء شركة كامبريدج أناليتكيا يكشفون عن شركتين جديدتين فى لندن
GMT 21:50 2018 الجمعة ,04 أيار / مايوالولايات المتحدة تخطط لإنشاء وحدة لمواجهة حروب المستقبل فى الفضاء
GMT 21:48 2018 الجمعة ,04 أيار / مايوانستغرام يطلق ميزة دفع تسمح لك بحجز المطاعم داخل التطبيق
GMT 21:43 2018 الجمعة ,04 أيار / مايومتجر بريطانى يستعين بروبوتات لتوصيل الطلبات إلى منازل المستخدمين
تعرض مجموعة "Netflix" الموسم الثانى من "Dear White People"، وظهر فريق التمثيل الكوميدي الساخرة في شكل جيد خلال العرض الأول من المسلسل في مسرح ArcLight Hollywood"" في لوس أنجلوس. لوجان براوننج تلفت الأنظار بجمالها و بساطتها بفستان أخضر بسيط ولفتت لوجان براوننج الأنظار على نجم السجادة الحمراء بفستانها الأنيق مع فتحة طويلة من القدم حتى الخصر ظهرت فيها جمال ساقها، وفي حين أن جرائة ساقها تسللت إلى عينها لتصبح أكثر جاذبية بنظرتها الناعمة، مع أكسسوارات متلألئة وحلي بسيط يتناسب مع الكعب الذهبي المدبب الناعم. وكوّمت ضفائرها فوق رأسها بأناقة، وأظهرت العديد من خيوط الشقراء بها، وعندما ألقت على رأسها تلال من الشعر المجدول بضفائر جعلها تشبة أميرة أفريقية تلون جلدها من الشمس على شاطىء البحر. وبالنسبة للماكياج، وضعت فوق عينيها الخضراء الرائعة ظلال عيون نحاسية مدرجة، متوازنة مع شفاه عارية من
أرسل تعليقك