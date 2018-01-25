جوجل تلغى جائزة 30 مليون دولار خصصتها لمن يذهب للقمر فى مارس 2018

بعد مرور أكثر من عقد على إعلان جوجل أنها ستمنح جائزة قدرها 30 مليون دولار للشركة الأولى التى سيمكنها الذهاب للقمر بحلول مارس 2018، قررت الشركة الأمريكية العملاقة رسميا إلغاء الجائزة، والسبب هو أن المتسابقين غير قادرين على إنجاز مهمتهم قبل بالموعد النهائى الذى يقترب بسرعة.

وقال مديرو الجائزة فى بيان حديث تم نشره عبر المدونة الرسمية للشركة عبر الإنترنت، أن السبب فى سحب الجائزة وإلغاء المسابقة هو عدم قدرة المتنافسين على مواجهة التحديات التقنية والتنظيمية، أشار المديرين التنفيذيين "كبريزى بيتر ديامانديس" و"ماركوس شينغلز" إلى أنه من الصعب للغاية الهبوط على سطح القمر.

من الجدير بالذكر أن الفرق المشاركة جمعت مئات الملايين من الأموال للقيام بهذه المهمة، بما فى ذلك فريق يابانى جمع أكثر من 90 مليون دولار وأعلن أنه سيواصل متابعة هبوط القمر حتى بدون جوجل.

وهناك عدد من الشركات الخاصة التى لديها خطط حول الذهاب للقمر وبناء مستعمرات للبشر على سطحه، وهذا بجانب الرحلات السياحية التى يتم التحضير لها.