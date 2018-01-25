كشفت تقارير حديثة أن شركة جوجل أنفقت أموالا أكثر من منافسيها على جماعات الضغط فى الولايات المتحدة خلال عام 2017، ما جعلها أول شركة تكنولوجية تنفق بهذا الشكل على تلك الجماعات ذات التأثير الواسع فى عقدين على الأقل.
ويشير موقع Time.com إلى أن جوجل التابعة لشركة "ألفابت" أنفقت أكثر من 18 مليون دولار فى عام 2017 على السياسيين الذين يمارسون ضغطا فى الولايات المتحدة، وهذا نقلا عن سجلات الإفصاح العامة، أما شركة أمازون أنفقت أكثر من 12.8 مليون دولار على نفس الأمر فى عام 2017، ودفع فيس بوك 11.5 مليون دولار، ومايكروسوفت 8.5 مليون دولار، وأبل 7 ملايين دولار.
وقال التقرير إن جماعات الضغط المدعومة من تلك الشركات ضغطت على النواب والبيت الأبيض فى العديد من القضايا بما فيها اللوائح الإعلانية والأمن السيبرانى والتجارة الحرة والهجرة، ولوحظ ارتفاع فى جهود الضغط من قبل شركات التكنولوجيا خلال السنوات الماضية، خاصة فيس بوك وتويتر اللذان واجها انتقادات واسعة بسبب المساح لعملاء روس بالتدخل فى الانتخابات الأمريكية الأخيرة عبر منصاتهم.
GMT 21:46 2018 الخميس ,25 كانون الثاني / ينايرجوجل تعقد مؤتمر المطورين السنوى I / O 2018 فى 8 مايو المقبل
GMT 21:32 2018 الخميس ,25 كانون الثاني / ينايرجوجل تلغى جائزة 30 مليون دولار خصصتها لمن يذهب للقمر فى مارس 2018
GMT 21:22 2018 الخميس ,25 كانون الثاني / ينايرموظف سابق في جوجل يؤكد الشركة لم تعد قادرة على الابتكار وهمها الأول الإعلانات
GMT 22:45 2018 السبت ,20 كانون الثاني / ينايرجوجل تضع سرعة صفحات الويب شرطا للظهور فى مقدمة البحث على الهواتف
GMT 19:43 2018 السبت ,20 كانون الثاني / ينايررئيس جوجل يؤكد غير نادم على طرد "جيمس دامور" من الشركة بعد انتقاده سياستها
استولت الإعلامية الأيرلندية لورا ويتمور على المشهد العام بالصور الرسمية في حفلة جوائز التلفزيون الوطني الـ 23، وقد خطفت الأنظار لإطلالتها المذهلة حيث ارتدت بدلة سوداء مصممة من قطعتين لتظهر جنبا إلى جنب الممثلة جورجي بورتر وكاتي برايس. واشتهرت المذيعة التلفزيونية البالغة من العمر 32 عاما بأنها عملت على عدد من التصاميم للكاميرا، مع تسليط الضوء على جمالها الأيرلندي في مختلف الأحداث. واختارت لورا سترة مفتوحة حتى السرة لتكشف عن جسدها اسفلها مع زوج من السراويل القصيرة، واكملت اطلالتها بزوج من الأحذية من نفس اللون وذات كعب اضافت إلى طولها مزيدا من السنتيمترات بالاضافة إلى حقيبة صغيرة مربعة الشكل ومتعددة الألوان. وقد زينت معصمها بأسورة فضية واقترن ذلك مع خاتم مطابقا مع سلسلة رقيقة من الماس حول عنقها. وفي الوقت نفسه، خطفت الممثلة جورجي بورتر الأنظار لصورتها الرسمية بالحفلة حيث ظهرت
أرسل تعليقك