أخيرًا، كشفت شركة وان بلس عن هاتفها الجديد OnePlus 6 مع تغييرات كبيرة مقارنة بهواتف الشركة السابقة، لا سيما أنه جاء محمي بطبقة زجاجية على غير العادة.

وجاء الهاتف مع شاشة كبيرة بقياس 6.28 بوصة من نوع أوليد، والتي تأتي بأبعاد 2280x1080 بنسبة 19:9، كما أن الشاشة تحمل نتوء أو قطع بالأعلى أصغر من السابق، ويمكن اخفاءه عن طريق ضبط الهاتف مثلما الحال مع هواوي بي 20 برو. وبالطبع، فإن الشاشة جاءت محمية بطبقة زجاجية من نوع غوريلا غلاس 5، ولكن الأمر الجديد هو الطبقة الزجاجية لظهر الجهاز وبشكل شبيه لهواتف جالاكسي ونوت من سامسونج، وهو الأمر الذي كانت وان بلس تتجنبه حتى هذا الهاتف.

أما بخصوص قدرات الهاتف الداخلية، فهو يأتي مع معالج سنابدراغون 845 وذاكرة رام 6 جيجابايت للنسخة ذات السعة 64 جيجابايت و8 جيجابايت للنسخة ذات السعة الداخلية 128 جيجابايت.

وبالحديث عن كاميرا الهاتف، فهي تأتي بعدسة مزدوجة في الخلف وبدقة 16 ميجا بكسل مع 20 ميجا بكسل، في المقابل تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجا بكسل.

وبالنسبة للمواصفات الأخرى، فإن الهاتف يأتي مع بطارية بسعة 3,300 ملي أمبير / ساعة، كما يعمل بنظام Oxygen OS النسخة الأخيرة والمبنية على نظام تشغيل أندرويد 8.1. كما أن الهاتف يأتي مع مدخل للشحن من نوع C وكذلك منفذ للسماعات بقياس 3.5 مم.

ختاماً، فإن وان بلس رفعت سعر هاتفها هذه المرة ليصل 529$ لنسخة 6 جيجابايت رام مع 64 جيجابايت ذاكرة داخلية، و579$ لنسخة 128 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام. وقد أعلنت الشركة أن جميع المستخدمين الذين سيقومون بطلب OnePlus 6 عبر موقعها سيحصلون على سماعة بقيمة 69$ هدية.