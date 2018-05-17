أخيرًا، كشفت شركة وان بلس عن هاتفها الجديد OnePlus 6 مع تغييرات كبيرة مقارنة بهواتف الشركة السابقة، لا سيما أنه جاء محمي بطبقة زجاجية على غير العادة.
وجاء الهاتف مع شاشة كبيرة بقياس 6.28 بوصة من نوع أوليد، والتي تأتي بأبعاد 2280x1080 بنسبة 19:9، كما أن الشاشة تحمل نتوء أو قطع بالأعلى أصغر من السابق، ويمكن اخفاءه عن طريق ضبط الهاتف مثلما الحال مع هواوي بي 20 برو. وبالطبع، فإن الشاشة جاءت محمية بطبقة زجاجية من نوع غوريلا غلاس 5، ولكن الأمر الجديد هو الطبقة الزجاجية لظهر الجهاز وبشكل شبيه لهواتف جالاكسي ونوت من سامسونج، وهو الأمر الذي كانت وان بلس تتجنبه حتى هذا الهاتف.
أما بخصوص قدرات الهاتف الداخلية، فهو يأتي مع معالج سنابدراغون 845 وذاكرة رام 6 جيجابايت للنسخة ذات السعة 64 جيجابايت و8 جيجابايت للنسخة ذات السعة الداخلية 128 جيجابايت.
وبالحديث عن كاميرا الهاتف، فهي تأتي بعدسة مزدوجة في الخلف وبدقة 16 ميجا بكسل مع 20 ميجا بكسل، في المقابل تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجا بكسل.
وبالنسبة للمواصفات الأخرى، فإن الهاتف يأتي مع بطارية بسعة 3,300 ملي أمبير / ساعة، كما يعمل بنظام Oxygen OS النسخة الأخيرة والمبنية على نظام تشغيل أندرويد 8.1. كما أن الهاتف يأتي مع مدخل للشحن من نوع C وكذلك منفذ للسماعات بقياس 3.5 مم.
ختاماً، فإن وان بلس رفعت سعر هاتفها هذه المرة ليصل 529$ لنسخة 6 جيجابايت رام مع 64 جيجابايت ذاكرة داخلية، و579$ لنسخة 128 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام. وقد أعلنت الشركة أن جميع المستخدمين الذين سيقومون بطلب OnePlus 6 عبر موقعها سيحصلون على سماعة بقيمة 69$ هدية.
GMT 21:49 2018 الخميس ,17 أيار / مايو"يوتيوب" يختبر ميزة جديدة لمستخدمي هواتف الأندرويد
GMT 21:34 2018 الخميس ,17 أيار / مايوهواوي P20 Pro يحصد جائزة "أفضل تصوير فوتوجرافي"
GMT 21:31 2018 الخميس ,17 أيار / مايوفيسبوك تجلب ميزة إضافة مقاطع صوتية للقصة وأكثر
GMT 21:28 2018 الخميس ,17 أيار / مايونوكيا تطلق هاتفها الجديد "Nokia X6" من الفئة المتوسطة
GMT 21:26 2018 الخميس ,17 أيار / مايوأبل تطرح الإصدار التجريبى الخامس من نظام التشغيل iOS 11.4
خطفت عارضة أزياء فيكتوريا سيكريت، أدريانا ليما، الأنظار بإطلالتها الساحرة والجريئة على السجادة الحمراء، خلال العرض الأول لفيلم "Burning" الكوري الجنوبي في مهرجان كان السينمائي الدولي، إلى جانب الممثلة ميلا جوفوفيتش وزميلتها عارضة الأزياء باربارا بالفين. وظهرت عارضة الأزياء البرازيلية البالغة من العمر 36 عاما، عندما وصلت إلى مبنى "Palais des Festivals"المقام به مهرجان كان في العاصمة الفرنسية باريس، مرتدية فستان طويل مصمم بدون حمالة، والذي أظهر بطنها المشدود وجسدها الرشيق، بتوقيع مصممة الأزياء ألبيرتا فيريتي. وأبرز فستانها الحريري الفضفاض ذو اللون الكريمي جمال ساقيها من خلال فتحة جانبية واسعة بينما كانت في طريقها نحو السجادة الحمراء وسط عدد كبير من النجوم والمشاهير. وأضافت نجمة الأزياء في أميركا الجنوبية، المزيد من البريق لاطلالتها من خلال عقد من الياقوت، إضافة إلى الأقراط المرصعة بالألماس، وانتعلت زوجا من الصنادل باللون الكريمي ذات كعب
أرسل تعليقك