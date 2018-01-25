علماء كوريون يطورون عدسات لاصقة ذكية تقيس مستوى السكر من الدموع

طور مجموعة من العلماء خلال الفترة الماضية عدسات لاصقة ذكية لمرضى السكرى، تسمح بمراقبة مستويات الجلوكوز الخاصة بهم، وحديثا تم الكشف عن تفاصيل أكثر، حيث يقول الخبراء إن العدسات اللاصقة المرنة تكشف مستويات السكر من خلال الدموع وتقدم النتائج من خلال شاشة العدسة، ما ينبه مرتديها إذا كانت مستوياتها مرتفعة جدا.
ويقول الباحثون إن نهجهم الذى تم اختباره فى الأرانب، هو أول من يطبق display pixel فى عدسة اتصال ناعمة لتصور حالة الجلوكوز، ويمكن استخدام هذه الطريقة فى المستقبل للكشف عن علامات الإنذار المبكر من مرض السكرى ورصد الجلوكوز اليومى، وغيرها من الأمور الطبية الأخرى.
وذكر موقع "ديلى ميل" البريطانى فى تقرير حديث أن العدسات الذكية الجديدة تم تطويرها من قبل علماء معهد أولسان الوطنى للعلوم والتكنولوجيا "يونيست" فى كوريا الجنوبية، الذين أرادوا تطوير عدسة ذكية أكثر ليونة وأكثر سهولة فى الاستخدام وقادرة على مراقبة الجلوكوز لاسلكيا.
جدير بالذكر أن من أجل اختبار العدسات الذكية اللاصقة الجديدة، وضع الباحثون العدسة فى عين الأرنب، ووجدوا أنها يمكن أن ترصد بنجاح زيادة فى تركيز الجلوكوز لاسلكيا.
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استولت الإعلامية الأيرلندية لورا ويتمور على المشهد العام بالصور الرسمية في حفلة جوائز التلفزيون الوطني الـ 23، وقد خطفت الأنظار لإطلالتها المذهلة حيث ارتدت بدلة سوداء مصممة من قطعتين لتظهر جنبا إلى جنب الممثلة جورجي بورتر وكاتي برايس. واشتهرت المذيعة التلفزيونية البالغة من العمر 32 عاما بأنها عملت على عدد من التصاميم للكاميرا، مع تسليط الضوء على جمالها الأيرلندي في مختلف الأحداث. واختارت لورا سترة مفتوحة حتى السرة لتكشف عن جسدها اسفلها مع زوج من السراويل القصيرة، واكملت اطلالتها بزوج من الأحذية من نفس اللون وذات كعب اضافت إلى طولها مزيدا من السنتيمترات بالاضافة إلى حقيبة صغيرة مربعة الشكل ومتعددة الألوان. وقد زينت معصمها بأسورة فضية واقترن ذلك مع خاتم مطابقا مع سلسلة رقيقة من الماس حول عنقها. وفي الوقت نفسه، خطفت الممثلة جورجي بورتر الأنظار لصورتها الرسمية بالحفلة حيث ظهرت
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