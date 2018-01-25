علماء كوريون يطورون عدسات لاصقة ذكية تقيس مستوى السكر من الدموع

طور مجموعة من العلماء خلال الفترة الماضية عدسات لاصقة ذكية لمرضى السكرى، تسمح بمراقبة مستويات الجلوكوز الخاصة بهم، وحديثا تم الكشف عن تفاصيل أكثر، حيث يقول الخبراء إن العدسات اللاصقة المرنة تكشف مستويات السكر من خلال الدموع وتقدم النتائج من خلال شاشة العدسة، ما ينبه مرتديها إذا كانت مستوياتها مرتفعة جدا.

ويقول الباحثون إن نهجهم الذى تم اختباره فى الأرانب، هو أول من يطبق display pixel فى عدسة اتصال ناعمة لتصور حالة الجلوكوز، ويمكن استخدام هذه الطريقة فى المستقبل للكشف عن علامات الإنذار المبكر من مرض السكرى ورصد الجلوكوز اليومى، وغيرها من الأمور الطبية الأخرى.

وذكر موقع "ديلى ميل" البريطانى فى تقرير حديث أن العدسات الذكية الجديدة تم تطويرها من قبل علماء معهد أولسان الوطنى للعلوم والتكنولوجيا "يونيست" فى كوريا الجنوبية، الذين أرادوا تطوير عدسة ذكية أكثر ليونة وأكثر سهولة فى الاستخدام وقادرة على مراقبة الجلوكوز لاسلكيا.

جدير بالذكر أن من أجل اختبار العدسات الذكية اللاصقة الجديدة، وضع الباحثون العدسة فى عين الأرنب، ووجدوا أنها يمكن أن ترصد بنجاح زيادة فى تركيز الجلوكوز لاسلكيا.