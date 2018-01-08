hp تكشف عن شاشة العاب omen x 65 خلال معرض ces 2018

كشفت شركة HP عن شاشة العاب Omen X 65 والتى تأتى بقياس 65 بوصة والتى توفر دقة عرض 4K، ودعم HDR10، ومعدل تحديث 120 هرتز، كما أنها تدعم G-Sync وتقنية إنفيديا Nvidia Shield، حيث جاء الكشف عن شاشة العاب HP بعدما كشفت شركة إنفيديا عن شاشة العاب الفيديو Big Format Gaming Display قبل انطلاق المعرض.

شاشة العاب HP

ووفقا لما نشره موقع cnet الأمريكى، فلن تصل شاشة العاب HP قبل فصل الخريف، فيما لم تكشف الشركة عن سعر شاشة الألعاب حتى الآن، لكن على عكس ذلك كشفت إنفيديا أن شاشتها ستصل خلال فصل الصيف، وهى تتماثل إلى حد كبير مع شاشة HP وتوفر الكثير من المميزات المتشابهة والتى تضم جودة 4K ودعم HDR10.