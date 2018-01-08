hp تكشف عن شاشة العاب omen x 65 خلال معرض ces 2018

كشفت شركة HP عن شاشة العاب Omen X 65 والتى تأتى بقياس 65 بوصة والتى توفر دقة عرض 4K، ودعم HDR10، ومعدل تحديث 120 هرتز، كما أنها تدعم G-Sync وتقنية إنفيديا Nvidia Shield، حيث جاء الكشف عن شاشة العاب HP بعدما كشفت شركة إنفيديا عن شاشة العاب الفيديو Big Format Gaming Display قبل انطلاق المعرض.
شاشة العاب HP
ووفقا لما نشره موقع cnet الأمريكى، فلن تصل شاشة العاب HP قبل فصل الخريف، فيما لم تكشف الشركة عن سعر شاشة الألعاب حتى الآن، لكن على عكس ذلك كشفت إنفيديا أن شاشتها ستصل خلال فصل الصيف، وهى تتماثل إلى حد كبير مع شاشة HP وتوفر الكثير من المميزات المتشابهة والتى تضم جودة 4K ودعم HDR10.
GMT 15:53 2017 الخميس ,26 كانون الثاني / ينايرHP تسحب 100 ألف لاب توب من الأسواق بسبب عطل فى البطارية
جذبت النجمة العالمية آمبر هيرد، أنظار الحضور وعدسات المصورين إلى إطلالتها الأنيقة والمثيرة خلال حفلة "آرت أوف إليسيوم هيفين" الخيري، في لوس أنجلوس، ليلة السبت الماضي، وارتدت الممثلة البالغة من العمر 31 عامًا، فستانًا شفافًا من الترتر الفضي، والذي يتمتع بذيل طويل يصل إلى الأرض مزودًا بفتحة أمامية. وأضافت هيرد زوجًا من الأحذية الفضية اللامعة، ذات كعب أضاف بعض السنتيمترات إلى طولها، وقد أبرزت آمبر هيرد، جمال ملامحها بمكياج صاخب، مع بعض اللمسات من أحمر الشفاة الداكن، والماسكارا وصففت شعرها فى تسريحة فوضوية. ولم تأت الممثلة الأميركية الحفلة، وحدها بل بصحبة شقيقتها ويتنى هيرد التي تألقت في فستان أزرق منحها إطلالة جذابة، وأكملت إطلالتها بحذاء أسود بكعب مرتفع، وضمت الحفلة أسماءً كبيرة بما في ذلك: إيفا مندز، كيرستن دونست، جيمس فرانكو، إيليا وود، ديفيد أركيت، علي لارتر و هايز ماك آرثر،
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