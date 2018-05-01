خطوات هامة للحصول على أول 100.000 متابع في لينكدإن

تعتبر منصة لينكدإن الوجهة الأولى لأصحاب الأعمال والشخصيات البارزة في العالم على اختلاف توجهاتهم، كما تتيح المنصة للمستخدمين الحصول على الوظيفة التي يودونها.

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اكتب عن ما تعرفه بشكل جيد

يحب المستخدمون البحث والكتابة حول المواضيع التي تهمهم، وفي بعض الأحيان تجذب هذه المقالات الكثير من الاهتمام والتفاعل من القراء، لكن اكتشفنا نمطًا في الكتابة، حيث يجب عليك أن تكون على دراية تامة بالموضوعات التي يمكنك الكتابة عنها دون الحاجة إلى الانغماس في مصادر أخرى واقتباس الخبراء أو الاستشهاد بالبحث، حيث أن المادة تتدفق بسرعة أكبر وبسهولة خلال عملية الكتابة والتحرير، وهذه المقالات هي التي تميل إلى جذب أكبر قدر من التفاعل مع القراء، كما يتم القياس من خلال التعليقات، الإعجابات، والحصة الاجتماعية التي تشغلها.

حتى عندما تقوم بكتابة مقالة، قمت بإجراء بحث شامل عنها، مازال عليك ربط النتائج من البحث مرة أخرى بشيء تعرفه من تجربة شخصية، ويجب عليك إضافة تعليق شخصي خاص حول ما يعنيه هذا البحث بالنسبة لك.

اكتب للإعلام والتعليم والإلهام والترفيه

قم بكتابة المقالات التي تثير الاهتمام لدى العديد من قراء لينكدإن الذين يعانون من الجوع للحصول على معلومات تساعدهم في العمل أو أولئك الذين يرغبون ببساطة في الحصول على معلومات جديدة، كما أن كتابة المقالات التي يتم تعليمها للقراء الذين يرغبون في تعلم مهارات جديدة التي يمكنهم تطبيقها اليوم على عملهم وحياتهم بالإضافة إلى المقالات التي تدور حول القراء الذين لديهم حكاية وقصص تعبر عن المشاعر والأفكار التي يمكن أن ترتبط بها، تفيد جدًا في زيادة عدد المتابعين لديك.

اكتب عن المواضيع ذات الصلة

التحدث عن القصص التي يمكن للأشخاص التواصل معها، والتأكد من الكتابة عن الموضوعات ذات الصلة، أحد الموضوعات التي تميل إلى الصدى بشكل جيد مع قراء لينكدإن على سبيل المثال مواضيع العمل.

لينكدإن هي شبكة عالمية من المحترفين، وواحدة من وظائفها الأساسية هي ربط الناس بفرص العمل، لذا فإن أي شيء يمس عالم العمل ويتعلق بالتحديات التي يواجهها الناس ويقدم أفكارًا ونصائح للتعامل معها، فهو بمثابة مادة جيدة للكتابة عنها.

وهناك العديد من الموضوعات التي يمكن الكتابة عنها، ويمكنك تغطية العديد من الموضوعات المختلفة، على سبيل المثال، التكنولوجيا والتعليم والتسويق والكتابة والتربية وغيرها الكثير.

اكتب باستمرار

تأكد من كتابة مقال مرة واحدة في الأسبوع على أقل تقدير وتأكد من التمسك به، حتى لو كنت تشغل وظيفة بدوام كامل وحياة أسرية كاملة، يجب عليك الاستمرار في الكتابة والنشر.