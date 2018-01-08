أوغندا تخطط لإطلاق نسختها الخاصة من فيس بوك وتويتر

فى بيان مثير للاهتمام مع نهاية 2017 وبداية 2018، قال "جودفرى موتابازى" المدير التنفيذى للجنة الاتصالات الأوغندية UCC أن بلاده تسعى لإطلاق إصدارات، خاصة بها من منصات وسائل التواصل الاجتماعى الشعبية مثل تويتر وفيس بوك وغيرها وذلك خلال عام 2018.
ووفقا لما نشره موقع TNW الهولندى، فذكرت بعض التقارير عن "موتابازى" قوله إنه لدى UCC بالفعل مستثمرا سيساعد فى إحياء منصات التواصل الاجتماعى المحلية الخاصة بأوغندا.
واستشهد موتابازى بالمحتوى الذى يجرى استضافته خارج أوغندا باعتباره أحد الأسباب التى تجعل UCC تتابع تطوير نسخه خاصة من منصات التواصل الاجتماعى، وشرح ذلك بأنه " بدلا من قيام الأوغنديين بزيارة تويتر، سيكون لديهم شبكة محلية يمكنهم استخدامها بسهولة بعد الآن".
وأضاف "لحظة وصول المستخدمين إلى الإنترنت، سيكون عليهم أولا الذهاب إلى أمريكا والعودة خلال عملية التصفح، لذلك فإن كان لدينا محتوى خاص بنا هنا فإن الأملا سيكون أرخص".
ويمكن أيضا أن ينظر إلى هذا التحرك، كطريقة للحكومة الأوغندية فى نهاية المطاف لرصد ومراقبة ما يقوله المستخدمين عبر منابر وسائل التواصل الاجتماعى.
فيما أوضح موتابازى أنه كوسيلة للحصول على المزيد من الأوغنديين لاستخدام منصات وسائل التواصل الاجتماعيى المخطط لها، سيتم تشجيع المنظمات الحكومية وقطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية على استخدام وتعزيز منصات تطوير وسائل التواصل الاجتماعية الحكومية.
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جذبت النجمة العالمية آمبر هيرد، أنظار الحضور وعدسات المصورين إلى إطلالتها الأنيقة والمثيرة خلال حفلة "آرت أوف إليسيوم هيفين" الخيري، في لوس أنجلوس، ليلة السبت الماضي، وارتدت الممثلة البالغة من العمر 31 عامًا، فستانًا شفافًا من الترتر الفضي، والذي يتمتع بذيل طويل يصل إلى الأرض مزودًا بفتحة أمامية. وأضافت هيرد زوجًا من الأحذية الفضية اللامعة، ذات كعب أضاف بعض السنتيمترات إلى طولها، وقد أبرزت آمبر هيرد، جمال ملامحها بمكياج صاخب، مع بعض اللمسات من أحمر الشفاة الداكن، والماسكارا وصففت شعرها فى تسريحة فوضوية. ولم تأت الممثلة الأميركية الحفلة، وحدها بل بصحبة شقيقتها ويتنى هيرد التي تألقت في فستان أزرق منحها إطلالة جذابة، وأكملت إطلالتها بحذاء أسود بكعب مرتفع، وضمت الحفلة أسماءً كبيرة بما في ذلك: إيفا مندز، كيرستن دونست، جيمس فرانكو، إيليا وود، ديفيد أركيت، علي لارتر و هايز ماك آرثر،
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