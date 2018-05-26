كشفت شركة إتش تي سي التايوانية عن هاتفها الذكي "U12 Plus" منذ قليل، والذي ياتي بتصميم فريد وجديد من نوعة على الشركة.

تصميم HTC U12 Plus جديد تمامًا مع حواف ذكية تفاعلية تتيح لك القيام بالكثير فقط بيد واحدة، وتجربة صوت أفضل سواء في سماعات الأذن أو مكبرات الصوت، أحدث إصدار من منصة Snapdragon 845 Mobile.

وعلى صعيد المواصفات التقنية الخاصه الهاتف فهي كما يلي :-

- شاشة بحجم 6 انش من نوع SuperLCD6 بدقة وضوح 2880 × 1440 بيكسل بنسبة عرض الى ارتفاع 18:9.

- كثافة البكسل 537 بكسل في البوصة (بكسل لكل بوصة).

- يدعم HDR 10.

- معالج سناب دراجون 845 ثماني النواة ، بتردد 2.8 جيجاهرتز.

- ذاكرة عشوائية: 6 جيجابايت.

- سعة تخزين: 64 / 128 جيجابايت.

- دعم microSD.

- كاميرا خلفية مزدوجة بدقة بدقة 12 ميجابكسل بزاوية واسعة مع HTC UltraPixel™ 4 للمستشعر الاول، اما المستشعر الثاني بدقة 16 ميجابيكسل.

- كاميرا امامية مزدوجة بدقة 8 ميجابيكسل.

كما يحمل الهاتف مزايا HTC EDGE SENSE 2 والتي تسمح بالضغط لتشغيل التطبيقات أو التحكم في الهاتف، ولا ننسى تقنيات الصوت التي زودت الشركها بها الهاتف من بينها HTC Usonic مع عازل زل الضجيج الفعال.

وتجدر الاشاره بان الهاتف مقاوم للماء وفق معيار IP68، ويعمل ببطارية 3500 ميلي امبير / ساعه مع دعم تقنية الشحن السريع Quick Charge 3.0، ولا ننسى بان الهاتف مشغل بواسطة اندرويد اوريو 8.0 .

أخيرا.. أعلنت الشركة بأن هاتف HTC U12 Plus متوفر للطلب المسبق الآن في السعودية والامارات الآن بسعر 3449 ريال سعودي يوتوفر بالوان ثلاثه وهي الأزرق الشفاف / والاسود / والاحمر .

