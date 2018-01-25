كشفت شركة إل جى إلكترونيكس عن نتائجها المالية لعام 2017، إذ سجلت الشركة الكورية إيرادات بلغت 55.4 مليار دولار أمريكى، وهى أعلى نسبة فى تاريخ الشركة، بزيادة قدرها 10.9% مقارنة بعام 2016.

وبلغت الأرباح التشغيلية 2.23 مليار دولار أمريكى، وهذا يجعل 2017 العام الثانى الأكثر ربحية للشركة الكورية الجنوبية، بينما يبقى 2009 فى الصدارة.

ووفقا لموقع Phonearena الهندى جاء هذا النجاح مدفوعا بشكل رئيسى من قبل المبيعات القوية للتليفزيونات أوليد والأجهزة المنزلية، بينما مازال قطاع تصنيع الهواتف الذكية فى الشركة فى مأزق، إذ سجل خسائر بلغت 192.3 مليون دولار فى الربع الأخير من عام 2017، وهذه النتيجة أسوأ من الخسارة التى توقعها المحللون والتى بلغت 187 مليون دولار.

وتلقى إل جى اللوم فى هذه الخسائر فى بيانها الصحفى، على السوق الصعبة والمنافسة القوية من العلامات التجارية الصينية، كسببين رئيسين لعدم نجاحها فى هذا المجال.

جدير بالذكر تعيين الشركة الكورية لـ"هوانج جيونج هوان" مؤخرا رئيسا تنفيذيا لشركة إل جى موبايل فى محاولة للحد من الخسائر بقطاع الهواتف الذكية.