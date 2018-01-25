كشفت شركة إل جى إلكترونيكس عن نتائجها المالية لعام 2017، إذ سجلت الشركة الكورية إيرادات بلغت 55.4 مليار دولار أمريكى، وهى أعلى نسبة فى تاريخ الشركة، بزيادة قدرها 10.9% مقارنة بعام 2016.
وبلغت الأرباح التشغيلية 2.23 مليار دولار أمريكى، وهذا يجعل 2017 العام الثانى الأكثر ربحية للشركة الكورية الجنوبية، بينما يبقى 2009 فى الصدارة.
ووفقا لموقع Phonearena الهندى جاء هذا النجاح مدفوعا بشكل رئيسى من قبل المبيعات القوية للتليفزيونات أوليد والأجهزة المنزلية، بينما مازال قطاع تصنيع الهواتف الذكية فى الشركة فى مأزق، إذ سجل خسائر بلغت 192.3 مليون دولار فى الربع الأخير من عام 2017، وهذه النتيجة أسوأ من الخسارة التى توقعها المحللون والتى بلغت 187 مليون دولار.
وتلقى إل جى اللوم فى هذه الخسائر فى بيانها الصحفى، على السوق الصعبة والمنافسة القوية من العلامات التجارية الصينية، كسببين رئيسين لعدم نجاحها فى هذا المجال.
جدير بالذكر تعيين الشركة الكورية لـ"هوانج جيونج هوان" مؤخرا رئيسا تنفيذيا لشركة إل جى موبايل فى محاولة للحد من الخسائر بقطاع الهواتف الذكية.
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استولت الإعلامية الأيرلندية لورا ويتمور على المشهد العام بالصور الرسمية في حفلة جوائز التلفزيون الوطني الـ 23، وقد خطفت الأنظار لإطلالتها المذهلة حيث ارتدت بدلة سوداء مصممة من قطعتين لتظهر جنبا إلى جنب الممثلة جورجي بورتر وكاتي برايس. واشتهرت المذيعة التلفزيونية البالغة من العمر 32 عاما بأنها عملت على عدد من التصاميم للكاميرا، مع تسليط الضوء على جمالها الأيرلندي في مختلف الأحداث. واختارت لورا سترة مفتوحة حتى السرة لتكشف عن جسدها اسفلها مع زوج من السراويل القصيرة، واكملت اطلالتها بزوج من الأحذية من نفس اللون وذات كعب اضافت إلى طولها مزيدا من السنتيمترات بالاضافة إلى حقيبة صغيرة مربعة الشكل ومتعددة الألوان. وقد زينت معصمها بأسورة فضية واقترن ذلك مع خاتم مطابقا مع سلسلة رقيقة من الماس حول عنقها. وفي الوقت نفسه، خطفت الممثلة جورجي بورتر الأنظار لصورتها الرسمية بالحفلة حيث ظهرت
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