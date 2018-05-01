من الواضح أن جهاز Nintendo Switch يدعم إمكانية اللعب عبر شبكة الإنترنت، ولكن إحدى التغييرات التي ستقوم بها شركة Nintendo والتي لم تقم بها في الماضي هي أنها ستبدأ في فرض رسوم إشتراك على اللاعبين لإستخدام خدمة اللعب عبر الإنترنت الخاصة بها، على غرار ما فعلته شركة الألعاب الأخرى مثل Sony و Microsoft.

التفاصيل حول الخدمة نادرة في الوقت الراهن، ولكن بالنسبة إلى محبي ألعاب Nintendo Switch الذين يرغبون في معرفة المزيد، فلا داعي للقلق لأنه من المتوقع أن تكشف لنا شركة Nintendo عن المزيد من التفاصيل في وقت لاحق من هذا الشهر. هذا وفقا للشركة نفسها التي ذكرت في المؤتمر الصحفي الأخير الذي كشفت فيه عن نتائجها المالية للربع الأول من هذا العام أنها ستقوم بالكشف عن المزيد من التفاصيل حول هذه الخدمة في شهر مايو الجاري.

ما نعرفه حتى الآن عن خدمة Switch Online هي أنها ستكون رخيصة مقارنة مع الخدمات المنافسة. وأخير ما سمعناه هو أن هذه الخدمة ستكلف 20 دولارًا سنويًا فقط من حيث الإشتراك وهو ما يعني أقل من دولارين شهريًا. وبدلا من ذلك، تقدم شركة Nintendo أيضا إشتراكًا شهريًا مقابل 3.99 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يعد أكثر تكلفة.

كانت شركة Nintendo قد وعدت في وقت سابق اللاعبين بأن هذه الخدمة القادمة تستحق الإنتظار، ولكن يبقى أن نرى ما إذا كان ذلك صحيحًا أم لا، ولكننا نفترض بأننا سنكتشف المزيد في وقت لاحق من هذا الشهر. وكما لاحظتم جميعا على الأرجح، مع جهاز Nintendo Switch، قامت شركة Nintendo بالتأكيد بتغيير الطرق التي تقوم بها بأعمالها التجارية. إحدى هذه الطرق هي إنشاء خدمة الإشتراك عبر الإنترنت Nintendo Switch Online والتي تشبه Playstation Plus و Xbox Live Gold حيث يطلب من اللاعبين دفع رسوم إشتراك شهرية للإستمتاع بالألعاب المتعددة اللاعبين عبر الإنترنت وغيرها من الميزات الأخرى.