إتضح حتى قبل أن يتم الإعلان عنه بشكل رسمي أن الهاتف OnePlus 6 سيكون متوفرًا باللون الأبيض أيضًا. سيكون من دواعي سرورنا أن نخبر أولئك الذين يتطلعون للحصول على النسخة البيضاء من الهاتف OnePlus 6 أن هذه النسخة ستصبح متاحة للشراء هذا الأسبوع. وتجدر الإشارة إلى أن هذه نسخة محدودة، وبالتالي ينبغي على أولئك الذين يرغبون في الحصول عليها طلبها بسرعة بمجرد طرحها للبيع.
إستطاعت شركة OnePlus منح الهاتف OnePlus 6 اللون الأبيض الحريري بفضل إستخدامها لمسحوق اللؤلؤ في الطلاء لتوفير تأثير لامع ومشرق. ويتحقق المظهر البلوري بفضل إستخدام ست طبقات من الطلاء محمية كلها بطبقة Gorilla Glass 5 الزجاجية.
تجدر الإشارة إلى أن النسخة البيضاء من الهاتف OnePlus 6 لا تختلف عن النسخة الأخرى في أي شيء بإستثناء اللون، لذلك لا يحتاج أولئك الذين إشتروا الهاتف OnePlus 6 للشعور بالندم، فهي تمتاز بنفس المواصفات والميزات التي تمتاز بها الخيارات اللونية الأخرى.
ما ينبغي على العملاء تذكره هو أن شركة OnePlus قد أكدت في وقت سابق بأن النسخة البيضاء من الهاتف OnePlus 6 ستكون متاحة لفترة محدودة فقط. ستطرح للبيع إبتداء من يوم غد على الموقع الرسمي لشركة OnePlus. وقبل الختام نود أن نشير إلى أن النسخة البيضاء من الهاتف OnePlus 6 لا تتوفر إلى في نسخة واحدة تضم 8GB من الذاكرة العشوائية و128GB من الذاكرة الداخلية، وهي النسخة التي تكلف 579$. تبدأ المبيعات على الموقع الإلكتروني للشركة غدًا في تمام الساعة 10 صباحًا بالتوقيت الشرقي.
GMT 21:43 2018 الإثنين ,04 حزيران / يونيومايكروسوفت تؤكد استحواذها على "GitHub" بمبلغ 7.5 مليار دولار
GMT 21:29 2018 الإثنين ,04 حزيران / يونيولعشاق الألعاب أسوس تطلق هاتف ROG Phone
GMT 21:28 2018 الإثنين ,04 حزيران / يونيو5 تطبيقات لأجهزة أندرويد يجدر بك تجربتها
GMT 21:22 2018 الإثنين ,04 حزيران / يونيوأسوس تكشف عن هاتفها الذكي "ROG" المخصص للألعاب
GMT 21:19 2018 الأحد ,03 حزيران / يونيونظام MacOS يحصل على تحديث جديد اكتشف مميزاته
أبهرت عارضة الأزياء البرازيلية أليساندرا أمبروسيو، الحضور بإطلالتها الجذّابة والمثيرة، خلال حضورها حفلة "وانغو تانجو" التي أقامتها شبكة "أي هارت راديو"، السبت، على ملعب بانك أوف كاليفورنيا في مدينة لوس أنجلوس الأميركية. وارتدت أمبروسيو البالغة من العمر 37 عاما، فستانا قصيرا بأكمام طويلة يتميز بزخارف زرقاء وحمراء وذهبية تكتمل مع بعض الأشكال والأنماط المذهلة، كما تميز بخط عنق على شكل حرف "V". وأكملت عارضة الأزياء الشهيرة إطلالتها بزوج من الأحذية الأنيقة الفضية والأقراط المرصعة بالألماس، وتركت شعرها منسدلا بطبيعته على ظهرها، كما أضافت المكياج الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة. واستعدت أمبروسيو، التي لديها طفلان من زوجها السابق جيمي مازور (أنيا تسعة أعوام، ونوح ستة أعوام)، للظهور أمام الكاميرات منذ اللحظة الأولى لدخولها الحفلة. كانت عارضة أزياء فيكتوريا سيكريت واحدة من العديد من الوجوه الشهيرة التي شوهدت في الحفلة الموسيقية التي أقيمت
أرسل تعليقك