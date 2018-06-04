الهاتف الذكي صديق دائم للبكتيريا

أجرى فريق من الدارسين في قسم الأمراض الجلدية بجامعة نيويورك الأمريكية، دراسة جديدة تحذر مستخدمي الهواتف الذكية من ابعاد الهواتف عن ملابسة الجلد لأنها إذا لمست الجلد تكون سببًا في الإصابة بحب الشباب.
وأوضحت الدراسة أن هذه الأجهزة عبارة عن "عش" للبكتيريا التي تسبب العديد من الالتهابات الجلدية، كما أن تراكم الأوساخ على هذه الأجهزة يسهم في انسداد مسام الجلد ما يساعد على ظهور البثور وحب الشباب.
وتنصح الدراسة بتظيف الهاتف الذكي باستمرار من آن إلى آخر إلى جانب تنظيف سماعة الأذن للوقاية من التلوث لحماية الجلد الحساس.
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أبهرت عارضة الأزياء البرازيلية أليساندرا أمبروسيو، الحضور بإطلالتها الجذّابة والمثيرة، خلال حضورها حفلة "وانغو تانجو" التي أقامتها شبكة "أي هارت راديو"، السبت، على ملعب بانك أوف كاليفورنيا في مدينة لوس أنجلوس الأميركية. وارتدت أمبروسيو البالغة من العمر 37 عاما، فستانا قصيرا بأكمام طويلة يتميز بزخارف زرقاء وحمراء وذهبية تكتمل مع بعض الأشكال والأنماط المذهلة، كما تميز بخط عنق على شكل حرف "V". وأكملت عارضة الأزياء الشهيرة إطلالتها بزوج من الأحذية الأنيقة الفضية والأقراط المرصعة بالألماس، وتركت شعرها منسدلا بطبيعته على ظهرها، كما أضافت المكياج الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة. واستعدت أمبروسيو، التي لديها طفلان من زوجها السابق جيمي مازور (أنيا تسعة أعوام، ونوح ستة أعوام)، للظهور أمام الكاميرات منذ اللحظة الأولى لدخولها الحفلة. كانت عارضة أزياء فيكتوريا سيكريت واحدة من العديد من الوجوه الشهيرة التي شوهدت في الحفلة الموسيقية التي أقيمت
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