الهاتف الذكي صديق دائم للبكتيريا

أجرى فريق من الدارسين في قسم الأمراض الجلدية بجامعة نيويورك الأمريكية، دراسة جديدة تحذر مستخدمي الهواتف الذكية من ابعاد الهواتف عن ملابسة الجلد لأنها إذا لمست الجلد تكون سببًا في الإصابة بحب الشباب.

وأوضحت الدراسة أن هذه الأجهزة عبارة عن "عش" للبكتيريا التي تسبب العديد من الالتهابات الجلدية، كما أن تراكم الأوساخ على هذه الأجهزة يسهم في انسداد مسام الجلد ما يساعد على ظهور البثور وحب الشباب.

وتنصح الدراسة بتظيف الهاتف الذكي باستمرار من آن إلى آخر إلى جانب تنظيف سماعة الأذن للوقاية من التلوث لحماية الجلد الحساس.