ذكر موقع SamMobile صباح اليوم بان شركة سامسونج الكورية قد بدات بالفعل بالعمل على تجهيز تحديث أندرويد اوريو 8.0، ليتم إطلاقه لهاتف (Galaxy A8 2018).
واشار الموقع في التقرير بان سامسونج لم تكن مستعدة لاطلاق Android Oreo لسلسة Galaxy A، كونها كانت منشغله في تحديث بعض الهواتف الراقية الاخرى التابعة لها.
وكالعاده سيجلب التحديث الجديد العديد من المزايا المنتظره مثل وضع صورة في صورة، بالاضافه الى تحسين استهلاك البطارية.
كما سيوفر "أندرويد اوريو" أيضا تحسينات على واجهة الاستخدام من خلال أيقونات تفاعلية يتغير تصميمها وحركتها وفقا للشاشة المعروضة بها، سواء كاختصار أو في الإعدادات أو في مربع المشاركة.
بالاضافة الى اتاحة الوصول السريع لإعدادات قابلية الاستخدام مثل تكبير الشاشة وتحديد النصوص لنطقها وهي الميزات المفيدة لضعاف البصر.
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تألقت الممثلة الأميركية، آن وينترز، بإطلالة مذهلة على السجادة الحمراء، في حفلة توزيع جزائز "داي تايم ايمي" السنوي في دورته الخامسة والأربعين، والتي أقيمت في كاليفورنيا. وارتدت النجمة البالغة من العمر 23 عاما، فستانًا طويلا من اللون الأبيض، يتميز بأكمام طويلة وفتحة صدر على شكل حرف "V" وذيل طويل. وأكملت وينترز إطلالتها المميزة في الحدث المقام في قاعة باسادينا للمؤتمرات، في مدينة باسادينا ، كاليفورنيا، بأكسسورار رقيق من الأقراط والخواتم، إضافة إلى طلاء أظافر بلون داكن. وكانت وينترز تتنافس مع نظرائها أليسيا مينشيو ، فانيسا كيلي، ماري بيت إيفانز وليلي ميلجار، على جائزة أبرز الممثلات في سلسلة درامية. وحصلت وينترز ، التي تلعب دور ميا فيليبس في مسلسل Zac and Mia، على جائزة أفضل ممثلة في مسلسل درامي.
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