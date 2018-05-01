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هاتف "Galaxy A8 2018" سيحصل على تحديث أندرويد أوريو

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العرب اليوم - هاتف "Galaxy A8 2018" سيحصل على تحديث أندرويد أوريو

هاتف "Galaxy A8 2018"
واشنطن - العرب اليوم

ذكر موقع SamMobile صباح اليوم بان شركة سامسونج الكورية قد بدات بالفعل بالعمل على تجهيز تحديث أندرويد اوريو 8.0، ليتم إطلاقه لهاتف (Galaxy A8 2018).

واشار الموقع في التقرير بان سامسونج لم تكن مستعدة لاطلاق Android Oreo لسلسة Galaxy A، كونها كانت منشغله في تحديث بعض الهواتف الراقية الاخرى التابعة لها.

وكالعاده سيجلب التحديث الجديد العديد من المزايا المنتظره مثل وضع صورة في صورة، بالاضافه الى تحسين استهلاك البطارية.

كما سيوفر "أندرويد اوريو" أيضا تحسينات على واجهة الاستخدام من خلال أيقونات تفاعلية يتغير تصميمها وحركتها وفقا للشاشة المعروضة بها، سواء كاختصار أو في الإعدادات أو في مربع المشاركة.

بالاضافة الى اتاحة الوصول السريع لإعدادات قابلية الاستخدام مثل تكبير الشاشة وتحديد النصوص لنطقها وهي الميزات المفيدة لضعاف البصر.

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هاتف galaxy a8 2018 سيحصل على تحديث أندرويد أوريو هاتف galaxy a8 2018 سيحصل على تحديث أندرويد أوريو



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هاتف galaxy a8 2018 سيحصل على تحديث أندرويد أوريو هاتف galaxy a8 2018 سيحصل على تحديث أندرويد أوريو



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