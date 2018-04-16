واتس آب يتيح لمستخدمى أندرويد استعادة الصور والفيديوهات المحذوفة

يمكن لمستخدمى تطبيق واتس آب على أندرويد الآن استعادة الصور والفيديوهات التى حذفوها من قبل، إذ يمكن استعادة أى صور أو مقاطع فيديو أو صور GIF أو مستندات أو ملاحظات صوتية تم إرسالها وحذفها فيما بعد.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، يتوفر التحديث الآن لمستخدمى اندرويد فى جميع أنحاء العالم ولكن لم يكشف واتس آب عما إذا كان سيتم إصدار الميزة إلى مستخدمى أيفون أم لا.

ومع ظهور القدرة على استعادة المعلومات المحذوفة، ظهرت مخاوف بشأن تخزين المعلومات الشخصية على خوادم واتس آب، خاصة بعد أن خضعت الشركة الأم فيس بوك لتدقيق مكثف فى الأسابيع الأخيرة بعد الكشف عن تسريب بيانات 87 مليون لصالح شركة الاستشارات السياسية "كامبريدج أناليتيكا"، وأصدر فيس بوك سلسلة من الاعتذارات لخرق الخصوصية وأدرج تغييرات جذرية فى سياسات الخصوصية الخاصة به لوقف آلاف المستخدمين الذين يغادرون المنصة.

وفقًا لتقرير من موقع WABetaInfo، فإن أحدث إصدار من واتس آب على نظام اندرويد سيسمح للمستخدمين بإعادة تنزيل ملفات الصور والفيديوهات القديمة بسهولة، ولإعادة تنزيل الصور والملفات، افتح واتس آب وانتقل إلى صفحة الدردشات للعثور على سلسلة المحادثات التى تحتوى على الملف الذى تريده، ثم اضغط عليها لحفظها على هاتفك.

بموجب القوانين الجديدة التى ستدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل، سيكون مطلوبًا من واتس آب الالتزام بإرشادات احتفاظ البيانات التى تنص على أنه لا ينبغى التمسك بالبيانات الشخصية لفترة أطول مما يتناسب مع خدماتها.