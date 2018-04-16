واتس آب يتيح لمستخدمى أندرويد استعادة الصور والفيديوهات المحذوفة

يمكن لمستخدمى تطبيق واتس آب على أندرويد الآن استعادة الصور والفيديوهات التى حذفوها من قبل، إذ يمكن استعادة أى صور أو مقاطع فيديو أو صور GIF أو مستندات أو ملاحظات صوتية تم إرسالها وحذفها فيما بعد.
ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، يتوفر التحديث الآن لمستخدمى اندرويد فى جميع أنحاء العالم ولكن لم يكشف واتس آب عما إذا كان سيتم إصدار الميزة إلى مستخدمى أيفون أم لا.
ومع ظهور القدرة على استعادة المعلومات المحذوفة، ظهرت مخاوف بشأن تخزين المعلومات الشخصية على خوادم واتس آب، خاصة بعد أن خضعت الشركة الأم فيس بوك لتدقيق مكثف فى الأسابيع الأخيرة بعد الكشف عن تسريب بيانات 87 مليون لصالح شركة الاستشارات السياسية "كامبريدج أناليتيكا"، وأصدر فيس بوك سلسلة من الاعتذارات لخرق الخصوصية وأدرج تغييرات جذرية فى سياسات الخصوصية الخاصة به لوقف آلاف المستخدمين الذين يغادرون المنصة.
وفقًا لتقرير من موقع WABetaInfo، فإن أحدث إصدار من واتس آب على نظام اندرويد سيسمح للمستخدمين بإعادة تنزيل ملفات الصور والفيديوهات القديمة بسهولة، ولإعادة تنزيل الصور والملفات، افتح واتس آب وانتقل إلى صفحة الدردشات للعثور على سلسلة المحادثات التى تحتوى على الملف الذى تريده، ثم اضغط عليها لحفظها على هاتفك.
بموجب القوانين الجديدة التى ستدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل، سيكون مطلوبًا من واتس آب الالتزام بإرشادات احتفاظ البيانات التى تنص على أنه لا ينبغى التمسك بالبيانات الشخصية لفترة أطول مما يتناسب مع خدماتها.
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حضرت النجمة العالمية كيت هدسون أمس الأحد، حفل زفاف النجمة جوينيث بالترو حبيبة براد بيت الأولى في لوس انجلوس، وظهرت هدسون ببطن بارزة نتيجة الحمل، وهذا أول ظهور لها برفقة حبيبها ووالد طفلها المقبل، بعد إعلانها عن خبر حملها الثالث، وبدت هدسون متألقة للغاية من خلال فستان من لون الخردل بتوقيع دار أزياء ""Roberto Cavalli. كيت هدسون لم تعد قادرة على إخفاء نبأ حملها الجديد وأعلنت هدسون عن حملها الثالث من صديقها داني فوجيكاوا مؤخرا، وشاركت متابعيها ومحبيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بنشر فيديو لها برفقة حبيبها، أعلنا من خلاله عن حملها فى طفلها الثالث، موضحة أنها لم تعد قادرة على إخفاء نبأ حملها الجديد، مما أثارت جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعى. وحضرت كيت مؤخرا حفل "Harry Winston jeweler"، وظهرت النجمة الأميركية بفستان أسود أوضح ملامح حملها الثالث، حيث
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