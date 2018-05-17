أعلنت سامسونج رسميًا عن مبيعات سلسلة Galaxy S9 فى كوريا الجنوبية، إذ أكدت الشركة الكورية الجنوبية بيع مليون وحدة من الهاتف الجديد فى بلدها الأصلى منذ الكشف عنه، أى حقق الهاتف هذه الأرقام خلال أقل من شهرين.

وعلى سبيل المقارنة، لم تستغرق هواتف العام الماضى سوى 37 يومًا للوصول إلى هذا الرقم وتحقيق هذه المبيعات، فى حين حقق هاتف Galaxy S2 عند إطلاقه عام 2011 علامة فارقة خلال 40 يومًا، مما جعل وتيرة المبيعات فى سلسلة Galaxy S9 واحدة من أقل إصدارات الشركة على الإطلاق.

ولا تزال الشركة المصنعة للهواتف الذكية تتوقع أن يتفوق جهاز Galaxy S9 على أجهزة Galaxy S8 فى العام الماضى، على الرغم من أن أرقام مبيعات الشركة تشير إلى أن الهواتف الجديدة متأخرة قليلاً.