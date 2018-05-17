أعلنت سامسونج رسميًا عن مبيعات سلسلة Galaxy S9 فى كوريا الجنوبية، إذ أكدت الشركة الكورية الجنوبية بيع مليون وحدة من الهاتف الجديد فى بلدها الأصلى منذ الكشف عنه، أى حقق الهاتف هذه الأرقام خلال أقل من شهرين.
وعلى سبيل المقارنة، لم تستغرق هواتف العام الماضى سوى 37 يومًا للوصول إلى هذا الرقم وتحقيق هذه المبيعات، فى حين حقق هاتف Galaxy S2 عند إطلاقه عام 2011 علامة فارقة خلال 40 يومًا، مما جعل وتيرة المبيعات فى سلسلة Galaxy S9 واحدة من أقل إصدارات الشركة على الإطلاق.
ولا تزال الشركة المصنعة للهواتف الذكية تتوقع أن يتفوق جهاز Galaxy S9 على أجهزة Galaxy S8 فى العام الماضى، على الرغم من أن أرقام مبيعات الشركة تشير إلى أن الهواتف الجديدة متأخرة قليلاً.
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خطفت عارضة أزياء فيكتوريا سيكريت، أدريانا ليما، الأنظار بإطلالتها الساحرة والجريئة على السجادة الحمراء، خلال العرض الأول لفيلم "Burning" الكوري الجنوبي في مهرجان كان السينمائي الدولي، إلى جانب الممثلة ميلا جوفوفيتش وزميلتها عارضة الأزياء باربارا بالفين. وظهرت عارضة الأزياء البرازيلية البالغة من العمر 36 عاما، عندما وصلت إلى مبنى "Palais des Festivals"المقام به مهرجان كان في العاصمة الفرنسية باريس، مرتدية فستان طويل مصمم بدون حمالة، والذي أظهر بطنها المشدود وجسدها الرشيق، بتوقيع مصممة الأزياء ألبيرتا فيريتي. وأبرز فستانها الحريري الفضفاض ذو اللون الكريمي جمال ساقيها من خلال فتحة جانبية واسعة بينما كانت في طريقها نحو السجادة الحمراء وسط عدد كبير من النجوم والمشاهير. وأضافت نجمة الأزياء في أميركا الجنوبية، المزيد من البريق لاطلالتها من خلال عقد من الياقوت، إضافة إلى الأقراط المرصعة بالألماس، وانتعلت زوجا من الصنادل باللون الكريمي ذات كعب
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