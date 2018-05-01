تعرف على أفضل 4 هواتف ذكية يمكنكم شراؤها في 2018

إنها سنة رائعة لشراء هاتف ذكي جديد. وتتميّز الهواتف الذكية المتوافرة اليوم بمستويات أقلّ ما يقال عنها أنها جيّدة، أي إنّ فرص شرائكم للجهاز الخاطئ ضئيلة جداً في أي متجر للإلكترونيات. وفي حال كنتم تبحثون عن جهاز لا يتجاوز سعره الـ500 دولار، لا تقلقوا، لأنكم دون شكّ ستجدون هاتفاً بكاميرا صالحة، ومشغلات سريعة، وشاشات عرض مذهلة. يحاول الكثير من صناع الهواتف الذكية تقليد أفضل وأهمّ الهواتف (كأجهزة سامسونج جالاكسي والآيفون التي ما زالت الأفضل في السوق) إلى درجة أنها أصبحت متشابهة إلى درجات كبيرة.

هواتف "جوجل"

في المقابل، ارتفعت أسعار الهواتف الذكية بشكل كبير هذه الأيام، وهناك الكثير من الهفوات الصغيرة التي قد تسقطون فيها، خاصة إن كنتم تسعون لشراء هاتف تستخدمونه لسنتين أو ثلاثة قادمة.

ولكن مهما كان السبب الذي أتى بكم إلى هنا، فبالإمكان أن تستفيدوا من التوصيات التالية التي يقدمها موقع "وايرد. كوم"، لاختيار أفضل الهواتف الذكية التي تعمل بنظامي التشغيل المعهودين.

جوجل بيكسل 2، الأفضل بشكل عام. توجد الكثير من الأسباب المقنعة التي قد تدفع بالناس إلى تفضيل نظام الآي.أو.أس. على الآندرويد، ولكن في الوقت الحالي، يعتبر جوجل بيكسل 2 والتصميم الأكبر حجماً منه "بيكسل 2XL" كأفضل هاتفين بشكل عام. فقد سهّلت شركة جوجل على المستهلكين شراء أفضل هواتفها وهي غير مقفلة، حيث إن جميع هواتف بيكسل تحصل على تحديثاتها الأمنية والبرمجية بشكل مباشر ومنظّم مثل حركة عقارب الساعة. ومنح موقع "وايرد"، الهاتف تقييم 9 من 10، لأنه يمثّل أفضل ما قدمه نظام آندرويد من جوجل، مع ميزات نظام "آندرويد أوريو" دون أي تضخم برمجي، وإلى جانب الكاميرا الأفضل في السوق بمقاس 12 ميجابيكسل.

يمكن القول إنّ "بيكسل 2" هو جهاز خارق بشاشة عرضها 1080p، ومكبري صوت أماميين ممتازين، وميزة IP67 لمقاومة المياه، ومسرع "كوالكوم سنابدراجون 835" القوي، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 4 جيجابايت، وبطارية تدوم لأكثر من يوم كامل، ونوعية تصميمية خارقة.

في المقابل، يعاني الهاتف من مشكلة لا يمكن تجاهلها هي افتقاره إلى بطاقة "ميكرو SD" لسعة تخزينية إضافية، ومنفذ 3.5 ملم لسماعات الأذنين، الذي تفتقر إليه معظم الهواتف المتطوّرة هذه الأيام.

آبل وسامسونج

آيفون 8 من آبل، وهو الآيفون الذي يجب أن تبتاعوه. صحيح أنّ الجميع انبهر بجهاز الآيفون إكس المميز، ولكن لنتحدّث عن الركائز الأساسية: الآيفون 8 (والآيفون 8 بلاس) يتمتعان بالقدرات نفسها على مستوى حاجات المستهلك.

حصل هاتفا آيفون 8 وآيفون 8 بلاس على تقييم 8 من 10 على موقعنا ووضعا ضمن الأجهزة الموصى بها. كثيرٌ منّا ما زالوا يفضّلون وجود زرّ الوسط الأساسي وكاميرا الـ12 ميجابيكسل الموجودة في خلفية الآيفون 8 (اختاروا آيفون 8 بلاس في حال كنتم تريدون الحصول على قدرات مضاعفة في تكبير الصورة ووضع البورتريه).

يتميّز هذان الإصداران من آيفون بمقاومتهما للمياه، ومسرّع "بايونيك" الجديد والقوي من آبل، ونظام تشغيل "آي.أو.أس. 11". وكما كلّ أجهزة الآيفون، يأتي الآيفون 8 والآيفون 8 بلاس مع سنوات من التحديث الأمني والبرمجي المباشر من آبل، وسنة من الكفالة يمكنكم أن تمدّدوها عبر نظام "آبل كير".

ولأنّ لا شيء مثالي، يغيب عن جميع أجهزة الآيفون الحديثة منفذ 3.5 ملم لسماعات الأذنين، وميزة توسيع سعة التخزين، لذا يجب أن تحرصوا على شراء جهاز بالسعة التي تحتاجونها منذ البداية. وتجدر الإشارة إلى أنّ خدمات الآيكلاود من آبل متخلّفة بعض الشيء، وصعبة الاستخدام مقارنة بخدمات جوجل.

جالاكسي إس 9 من سامسونج. هناك الكثير من الأسباب المبهرة التي تدفعكم لاختيار هاتف سامسونج جالاكسي إس 9، ويمكن الاطلاع عليها جميعاً عبر "وايرد.كوم" الذي منح الهاتف تقييم 8 من 10. قد يكون نظام سامسونج أقلّ سرعة في التحديث مقارنة بجوجل وآبل، إلّا أّنه يقدّم تحديثات أكبر لهواتفه المتطوّرة عدّة مرّات في السنة.

وكان هاتف جالاكسي آس 9 الجهاز الأول الذي تضمّن مسرّع "كوالكوم سنابدراجون 845" لعام 2018، والذي يتميّز بسرعة فائقة بالفعل. كما يتميّز الجهاز بكاميرا خلفية رائعة (الكاميرا الوحيدة بمقاس 12 ميجابيكسل وفتحات مزدوجة)، التي تقدّم صور ومقاطع فيديو توازي ما تقدّمه هواتف الآيفون وبيكسل جودة. وكما هذين الأخيرين، يتميّز جالاكسي أس 9 بأداة استشعار بصمة الإصبع (أكثر سهولة للاستخدام هذا العام) وشاشة عرض "أموليد" رائعة تغطي واجهة الهاتف بالكامل.

هل ذكرنا لكم أن هذا الجهاز يتضمّن منفذاً لبطاقة "ميكرو SD" لسعة تخزينية إضافية بالإضافة إلى منفذ لسماعات الأذنين؟ هاتان الميزتان وحدهما كفيلتان بتزكية الهاتف عن غيره من أجهزة جيله، أي إن هذا الهاتف هو خياركم المناسب في حال كنتم من الأشخاص الذين لا يحبّون السماعات اللاسلكية. وتجدر الإشارة إلى أنّه يأتي أيضاً مع كفالة لسنة كاملة، ويقدّم لوناً مميزاً هو البنفسجي الليليكي.

في المقابل، يجب أن نشير إلى أنّ أسوأ ما في هذا الهاتف هو نظام تشغيله الخاص والمعقّد من آندرويد، والذي يوحي إلى المستخدم بأنّه يعاني من تضخّم برمجي منذ اللحظة التي يبدأ استخدامه فيها.

هواتف ذكية رائعة

موتورولا موتو إكس 4 - فخامة زهيدة. الأمر ليس سرّاً... ننصحكم بسرور بشراء الموتورولا موتو إكس 4 لأنّه أفضل الهواتف الزهيدة، وقد منح تقييم 8 من 10، فبأقلّ من 400 دولار، يقدّم لكم هذا الجهاز ميزات متطوّرة، إلى جانب إمكانية اتصاله بمزودي الاتصال اللاسلكي الأربعة في الولايات المتحدة.

يأتي هذا الجهاز بمنفذ 3.5 ملم لسماعات الأذنين، ومنفذ لبطاقة "ميكرو SD"، إلى جانب كاميرا أمامية بحجم 16 ميجابيكسل، وكاميرا خلفية مزدوجة، وشاشة HD جميلة، وحساس أمامي لبصمة الإصبع، وتصميم مقاوم للمياه يمزج بين الزجاج والمعدن، وبطارية ذات خدمة صلبة، ونسخة شبه صافية من نظام "آندرويد أوريو" من جوجل. وبالطبع، ستشترون هذا الجهاز مع كفالة لمدة عام.

ولكنّه للأسف يعاني من مشكلة تتمثّل في عمله بمسرّع "سنابدراجون 630" العاديّ، الذي سيعرّضكم إلى بطء في الأداء من وقت إلى آخر. ولكن نظراً لأن سعر هذا الهاتف يشكل ثلث أو نصف ثمن الهواتف الأخرى، فإن شراءه يستحق التضحية.

في حال شعرتم أنّ الهواتف المذكورة أعلاه لا تناسب ميزانيتكم، فيما يلي، ستجدون هواتف ذكية أخرى ننصحكم بها. تتميّز هذه الأجهزة بجودة عالية، وستشعركم بفارق كبير في حال كان هاتفكم الحالي يعاني من التقادم، حتى ولو لم تبدو لكم خارقة في الفترة الأولى.

نصائح الشراء

الهواتف التي يجب أن تتفادوها:

الهواتف التي مضى أكثر من سنتين على إصدارها، وجميع الأجهزة التي صدرت منذ 2017، أو التي تشعرون أنّها غير مألوفة بالنسبة لكم. صحيح أنّكم قد تجدون الكثير من الأجهزة الجيّدة، ولكنّكم للأسف قد تبتاعون أحدها وتصطدمون بفكرة أنّه لا يتوافق ومزوّد الخدمات المحلّي.

ميزات تحتاجونها:

احرصوا على أن تختاروا الهاتف الذي يتضمّن الميزات التي تبحثون عنها. حاولوا قد الإمكان اختيار جهاز تصل سعة تخزينه إلى 64 جيجابايت (32 جيجابايت كحدّ أدنى) مع منفذ لبطاقة "ميكرو SD" كي تتمكّنوا من توسيع مساحة التخزين لاحقاً. لا تتنازلوا أيضاً عن ميزة مقاومة المياه IP67 كي لا تخسروا الهاتف في حال تعرّض لحادثة سقوط في الماء. للأسف، تفتقر غالبية الأجهزة إلى منافذ 3.5 ملم اليوم، ولكن احرصوا على اختيار هاتف يتضمن واحداً. كما أنّكم دون شك بحاجة إلى هاتف بعمل بمسرّع "سنابدراجون 630" على الأقلّ وذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 جيجابايت في أي هاتف آندرويد تختارونه. وأخيراً، ما دام أنّكم ستختارون هاتفاً من الإصدارات الحديثة (2017 وما بعدها)، لا شكّ أنها تعمل جميعها بنظام تشغيل آندرويد 8.0 أوريو.