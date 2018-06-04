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أسوس تكشف عن هاتفها الذكي "ROG" المخصص للألعاب

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العرب اليوم - أسوس تكشف عن هاتفها الذكي "ROG" المخصص للألعاب

هاتف Razer
القاهرة - العرب اليوم

ردت شركة أسوس التايوانية على هاتف Razer عن طريق كشفها النقاب رسميًا عن هاتفها الذكي المخصص للألعاب Asus ROG، والذي يحمل العلامة التجارية Republic of Gamers، وذلك بالتزامن مع مشاركتها في فعاليات معرض Computex 2018 في تايوان، بحيث يعد الهاتف الجديد بمثابة أول هاتف ذكي في العالم يتم تشغيله بنظام تبريد ثلاثي الأبعاد المصمم للمساعدة في الحفاظ على الأجزاء الداخلية عند التعامل مع الألعاب الأكثر تطلبًا.

ويتضمن الهاتف أحدث معالجات شركة كوالكوم Snapdragon 845 ثماني الأنوية بتردد يصل إلى 2.96 جيجاهيرتز، مع وحدة معالجة الرسوميات المحسنة للألعاب Adreno 630، حيث تم تصميم رقاقة Snapdragon 845 لتوفير السرعة والحفاظ على أطول عمر بطارية والتقليل من الاختناق الحراري، وذلك بمساعدة نظام التبريد، والذي يحتوي أيضًا على مروحة تبريد خارجية AeroActive Cooler يتم تثبيتها على الجزء الخلفي قابلة للفصل.

كما عملت الشركة على تزويد الجهاز بشاشة من نوع AMOLED تدعم HDR بمعدل تحديث يبلغ 90 هيرتز مما يوفر صور متحركة أكثر سلاسة ووقت استجابة يبلغ 1 مللي ثانية من قياس 6 إنش بدقة 2160×1080 بيكسل داعمة لنسبة العرض 18:9 مع طبقة حماية من نوع Corning Gorilla glass 6، مع 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و 128/512 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية UFS2.1.

ويأتي الهاتف مع أربع ملحقات اختيارية تزيد من قدراته، بما في ذلك قاعدة الشحن TwinView Dock المزدودة بشاشة ثانية تحول هاتف ROG إلى جهاز مزدوج الشاشة، بحيث توفر هذه الإضافة بطارية بسعة 6000 ميلي أمبير مع شاشة بقياس 6 إنش وبدقة 2160×1080 بيكسل، وقاعدة للحاسب الشخصي لمن يرغبون في استخدام الهاتف لتشغيل تجربة الألعاب على غرار سطح المكتب، ووحدة تحكم بالألعاب Gamevice لتوفير إمكانيات تحكم شبيهة بجهاز Nintendo Switch، و WiGig Dock لبث الألعاب لاسلكيًا إلى شاشة التلفاز الكبيرة، مع تجهيز الهاتف بوضع X Mode، الذي ينهي جميع العمليات الخلفية ويخصص الذاكرة المتاحة للألعاب، مما يزيد من الأداء بشكل أكبر.

وسجل هذا الهاتف 304183 نقطة ضمن مؤشر الأداء Antutu، و 5207 و 66874 باستخدام برنامج 3DMarks، مع تضمنه بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير توفر ما يصل إلى 11.5 ساعة من الألعاب مع استخدام الشبكة اللاسلكية واي فاي، ويتضمن زوج من مكبرات الصوت الأمامية بتقنية DTS 7.1، ونظام كاميرات مطابق لكاميرات هاتف ZenFone 5، أي كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل وكاميرا خلفية مزدوجة بعدسة أساسية بدقة 12 ميجابيكسل وعدسة ثانوية بدقة 8 ميجابيكسل.

كما تم تزويد الجهاز بقارئ بصمات الأصابع المثبت في الجهة الخلفية، مع شعار ROG باللون الفضي على الجهة الخلفية والذي يتميز بإضاءة خلفية RGB قابلة للبرمجة باستخدام التطبيق المخصص، بحيث يمكنك اختيار لون ثابت أو جعله نابضًا أو متقلبًا من خلال ألوان مختلفة أو إطفائها بالكامل، كما يمكن مزامنة إعداد RGB مع منتجات ASUS Aura Sync الأخرى.

وقامت أسوس بإضافة ثلاثة أجهزة استشعار بالموجات فوق الصوتية AirTriggers قابلة للبرمجة لتوفير إمكانيات تحكم إضافية، وثلاثة منافذ USB-C مثبتة على الجانب مصممة لتوصيلها بوحدة التحكم وغيرها من ملحقات الألعاب والحفاظ على توصيل الهاتف بمصدر الطاقة، مع ASUS HyperCharge لتقليل الحرارة داخل الهاتف، أما من ناحية الاتصالات فإن الهاتف يدعم تقنية Cat 16 LTE و 60 جيجاهيرتز 802.11ad WiFi، وهو مستوى أعلى من قدرات Wi-Fi التي عادة ما تتواجد في معظم الهواتف.

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أسوس تكشف عن هاتفها الذكي rog المخصص للألعاب أسوس تكشف عن هاتفها الذكي rog المخصص للألعاب



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أسوس تكشف عن هاتفها الذكي rog المخصص للألعاب أسوس تكشف عن هاتفها الذكي rog المخصص للألعاب



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