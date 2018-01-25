موظف سابق في جوجل يؤكد الشركة لم تعد قادرة على الابتكار وهمها الأول الإعلانات

قال مهندس سابق بشركة جوجل يدعى Steve Yegge، إنه ترك عمله بعملاق التكنولوجيا بعد 13 عاما، للانضمام إلى "أوبر"، ليس بسبب الإغراءات المالية، ولكن لأن الشركة الأمريكية لم تعد قادرة على الابتكار، خاصة أنها تركز على الإعلانات بشكل كبير للغاية.

وأوضح أن 90% من عائداتها لا تزال تأتى من الإعلانات، وعلى الرغم من أن الشركة توجه اهتمامها إلى مشاريع مستقبلية مثل السيارات ذاتية القيادة، إلا أن هذه الجهود يراها Yegge غير كافية بالنسبة لشركة فى حجم جوجل.

ويقول Steve Yegge إن الشركة أصبحت متحفظة، ليس سياسيا، بل إنها تخشى الآن المخاطرة والدخول إلى عالم الابتكار الحقيقى، وهذا أمر متوقع لأن جميع الشركات الإعلانية متحفظة، لأنها تحتاج إلى جنى أكبر قدر ممكن من المال.

وأضاف أيضا أن الشركة متغطرسة بشكل كبير على الرغم من أنها تضم العديد من الأشخاص المتواضعين، وأكبر خطأ للشركة من وجهة نظر Yegge أنها لا تولى اهتماما للأشخاص الذين يستخدمون منتجاتها وخدماتها، إذ يقول إن جوجل من ضمن الشركات التى تركز فقط على المنافسة بدلا من التركيز على العملاء.

ويلقى اللوم فى هذا على هيكل الحوافز فى الشركة، حيث أصبح الموظفون أكثر تركيزا على كيفية مواجهة المنافسين، كما يعترف بأن جوجل لا تزال مكانا جيدا للعمل، لكنه يقول إن العديد من زملائه يريدون المغادرة ولكنهم لا يستطيعون التفكير فى مكان آخر.