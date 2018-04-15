كاميرا هاتف honor 10 القادم سوف تشمل وضع مبتكر للتصوير

لقد ظهرت بعض الشائعات في الآونة الأخيرة عن هاتف Honor 10 والتي ذكرت ان الهاتف سيأتي بمعالج Kirin 970 بالإضافة إلى كاميرا مزدوجة بدقة 20 ميجا بكسل + 12 ميجا بكسل، كما ذُكر انه سيظهر رسمياً في 19 ابريل.