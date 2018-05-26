في العام الماضي عندما قامت شركة آبل بإصدار نظام iOS 11، كانت إحدى التحسينات الرئيسية التي قامت بها الشركة هي إعادة تصميم متجر التطبيقات App Store، وهذا ما منحه تصميمًا جديدًا قيل أنه يساعد في تحسين إكتشاف التطبيقات. ومع ذلك، لم يحصل متجر Mac App Store على نفس المعاملة، وبالتالي فمن الأسلم القول بأنه حان الوقت بالنسبة لهذا المتجر ليحصل بدوره على تصميم جديد.
الخبر السار لمستخدمي MacOS هو أن ذلك قد يتغير في المستقبل القريب، وذلك وفقا لما نشره John Gruber عندما قام بالتعليق على مقالة أخرى حول بعض التغييرات البسيطة والمفيدة التي قامت بها آبل لمتجر iOS، وأشار إلى أن هذه هي التغييرات التي يتطلع إليها مع متجر Mac App Store أيضًا.
كما يشير موقع 9to5mac، فإن John Gruber معروف بأنه ينشر بعض التعليقات غير الرسمية مثل تلك التي تشير إلى خطط آبل المستقبلية. وفي الوقت نفسه، ليس بالضرورة أن تكون هذه إشاعة بعيدة المنال، وخصوصا إذا علمنا أن التغييرات التي حصل عليها متجر iOS App Store أدت إلى زيادة عدد التحميلات، وهو شيء نحن على يقين من أن شركة آبل ترغب في تطبيقه على متجر MacOS كذلك.
بطبيعة الحال، في حالة إذا كانت شركة آبل تخطط بالفعل لتغيير تصميم متجر Mac App Store، فهي ستقوم على الأرجح بالكشف عن التصميم الجديد للمتجر في مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC 2018 المقرر عقده في شهر يونيو المقبل.
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