vivo تكشف رسميا عن x20 plus ud أول هاتف مزود ببصمة أسفل الشاشة

كشفت شركة Vivo أخيرا وبشكل رسمى عن هاتفها الجديد Vivo X20 Plus UD الذى يعد رسميا أول هاتف يضم مستشعر بصمة إصبع داخل الشاشة الأمامية نفسها، بدلا من دمج بصمة الإصبع فى زر القائمة الرئيسية، أو فى الجزء الخلفى من الهاتف مثلما قامت به بعض الشركات كأبل وسامسونج وهواوى وغيرها من الشركات الأخرى.
ووفقا لما نشره موقع cnet الأمريكى، فقد عرضت الشركة الصينية هذه التقنية فى وقت سابق خلال فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2018، دون أن تكشف عن اسم الجهاز، أو مواصفاته، ومع إطلاق الشركة لهاتفها الجديد فهى تسبق بذلك العديد من شركات التكنولوجيا الكبيرة التى قيل إنها تسعى للاعتماد على تكنولوجيا منافسة.
GMT 22:12 2016 الجمعة ,28 تشرين الأول / أكتوبرVivo ستطلق هاتفاً جديداً بمواصفات رائدة الشهر المقبل
تألقت عارضة الأزياء الشهيرة ويني هارلو، خلال حفلة ما قبل الحدث الموسيقي الأبرز في العام، وهو حفلة توزيع جوائز الأكاديمية الوطنية لفنون وعلوم التسجيل "الغرامي". وخطفت عارضة الأزياء الكندية واسمها الحقيقي تشانتل براون يونغ، الأنظار بفستان باللون البرتقالي المحترق الذي ظهر متخفي أسفل سترة منقوشة بالقصاصات مطابقة بنفس اللون ومضاف إليها طوقا من الفراء المدمج مع اللون الأسود. وبدت العارضة البالغة من العمر 23 عاما، والتي تهيمن على عالم الموضة منذ أن سطع نجمها بعد مشاركتها في البرنامج التلفزيوني "أميركا نيكست توب موديل" في موسمه الـ21 لعام 2014، بمظهر جذاب مليئ باناقة لا تصدق. وأبرزت شعرها الطويل الداكن على شكل تجعيدات متتالية لينسدل على احد كتفيها، مع المكياج الناعم من ظلال العيون البرتقالية المحترقة ولمسة من أحمر الشفاة الوردي اللامع. وستقام غراميس فى نيويورك للمرة الأولى منذ 15 عاما، وسيحضر المشاهير
أرسل تعليقك