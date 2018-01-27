vivo تكشف رسميا عن x20 plus ud أول هاتف مزود ببصمة أسفل الشاشة

كشفت شركة Vivo أخيرا وبشكل رسمى عن هاتفها الجديد Vivo X20 Plus UD الذى يعد رسميا أول هاتف يضم مستشعر بصمة إصبع داخل الشاشة الأمامية نفسها، بدلا من دمج بصمة الإصبع فى زر القائمة الرئيسية، أو فى الجزء الخلفى من الهاتف مثلما قامت به بعض الشركات كأبل وسامسونج وهواوى وغيرها من الشركات الأخرى.

ووفقا لما نشره موقع cnet الأمريكى، فقد عرضت الشركة الصينية هذه التقنية فى وقت سابق خلال فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2018، دون أن تكشف عن اسم الجهاز، أو مواصفاته، ومع إطلاق الشركة لهاتفها الجديد فهى تسبق بذلك العديد من شركات التكنولوجيا الكبيرة التى قيل إنها تسعى للاعتماد على تكنولوجيا منافسة.