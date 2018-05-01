تويتر تطلق تحديث جديد لمستخدمي ios و android

أطلق موقع "تويتر" تحديث جديد لمتسخدمي هواتف iOS و Android والويب، ويوفر هذا التحديث طريقة جديدة لعرض التغريدات على الـ"تايم لاين" إذ بدأ عرض المنشورات المتشابهة أسفل بعضها البعض، وفقًا لما جاء بموقع أمريكي شهير.
ومنذ عامين، قام موقع تويتر بالاهتمام بالأخبار بشكل كبير، كما تغير تصنيف الشركة لأول مرة من "الشبكات الاجتماعية" إلى فئة "الأخبار" على متاجر التطبيقات فى أبريل 2016.
كما ستبدأ الشركة في عرض الأخبار والتغريدات من الصحفيين أسفل بعضها البعض، وهذا من خلال خوارزمية جديدة تجعل التغريدات التي تحمل روابط متشابهة تظهر معاً، حيث إن الشبكة ستتعرف بشكل تلقائي على التغريدات المتشابهة والتي تحمل نفس الروابط الخارجية لجمعها مع بعضها.
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تألقت الممثلة الأميركية، آن وينترز، بإطلالة مذهلة على السجادة الحمراء، في حفلة توزيع جزائز "داي تايم ايمي" السنوي في دورته الخامسة والأربعين، والتي أقيمت في كاليفورنيا. وارتدت النجمة البالغة من العمر 23 عاما، فستانًا طويلا من اللون الأبيض، يتميز بأكمام طويلة وفتحة صدر على شكل حرف "V" وذيل طويل. وأكملت وينترز إطلالتها المميزة في الحدث المقام في قاعة باسادينا للمؤتمرات، في مدينة باسادينا ، كاليفورنيا، بأكسسورار رقيق من الأقراط والخواتم، إضافة إلى طلاء أظافر بلون داكن. وكانت وينترز تتنافس مع نظرائها أليسيا مينشيو ، فانيسا كيلي، ماري بيت إيفانز وليلي ميلجار، على جائزة أبرز الممثلات في سلسلة درامية. وحصلت وينترز ، التي تلعب دور ميا فيليبس في مسلسل Zac and Mia، على جائزة أفضل ممثلة في مسلسل درامي.
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