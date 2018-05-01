تويتر تطلق تحديث جديد لمستخدمي ios و android

أطلق موقع "تويتر" تحديث جديد لمتسخدمي هواتف iOS و Android والويب، ويوفر هذا التحديث طريقة جديدة لعرض التغريدات على الـ"تايم لاين" إذ بدأ عرض المنشورات المتشابهة أسفل بعضها البعض، وفقًا لما جاء بموقع أمريكي شهير.

ومنذ عامين، قام موقع تويتر بالاهتمام بالأخبار بشكل كبير، كما تغير تصنيف الشركة لأول مرة من "الشبكات الاجتماعية" إلى فئة "الأخبار" على متاجر التطبيقات فى أبريل 2016.

كما ستبدأ الشركة في عرض الأخبار والتغريدات من الصحفيين أسفل بعضها البعض، وهذا من خلال خوارزمية جديدة تجعل التغريدات التي تحمل روابط متشابهة تظهر معاً، حيث إن الشبكة ستتعرف بشكل تلقائي على التغريدات المتشابهة والتي تحمل نفس الروابط الخارجية لجمعها مع بعضها.