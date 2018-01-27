تليجرام تستحوذ على شركة challegram وتطلق تطبيق telegram x

يعد تطبيق تليجرام أحد أكثر تطبيقات التراسل الفورى المشفر شهرة بين المستخدمين، حيث يعتمد التطبيق على التركيز على جانبى الأمان وسهولة الاستخدام، فضلا عن توفير الكثير من المميزات، وكانت شركة تليجرام قد استحوذت فى وقت سابق على تطبيق Challegram المنافس، لتقوم الشركة مؤخرا بإطلاق نسخة جديدة منه تحت اسم Telegram X.

ووفقا لما نشره موقع androidpolice الأمريكى، فإن نسخة Telegram X، تشمل كل مميزات الرسائل الأساسية الموجودة فى تطبيق تليجرام، إضافة إلى عدد من المميزات التجريبية، التى قد لا تظهر فى التطبيق الرسمى، كما أنه يتميز بكونه أكثر سلاسة وأسرع بشكل ملحوظ من التطبيق الرسمى.

وتعتبر نسخة تطبيق Telegram X متاحة على منصة أندرويد، وتوفر للمستخدمين ميزة الضغط المطول، والتى تسمح للمستخدمين الضغط بشكل مطول على أى محادثة لعرض معاينة لها بشاشة منفصلة، كما أنه يوفر ميزة الوضع الليلى، إضافة إلى أداة لتغيير حجم النص، مع إمكانية الاستعانة ببيانات حساب المستخدم فى تليجرام الرسمى للدخول وتجربة التطبيق.