تليجرام تستحوذ على شركة challegram وتطلق تطبيق telegram x

يعد تطبيق تليجرام أحد أكثر تطبيقات التراسل الفورى المشفر شهرة بين المستخدمين، حيث يعتمد التطبيق على التركيز على جانبى الأمان وسهولة الاستخدام، فضلا عن توفير الكثير من المميزات، وكانت شركة تليجرام قد استحوذت فى وقت سابق على تطبيق Challegram المنافس، لتقوم الشركة مؤخرا بإطلاق نسخة جديدة منه تحت اسم Telegram X.
ووفقا لما نشره موقع androidpolice الأمريكى، فإن نسخة Telegram X، تشمل كل مميزات الرسائل الأساسية الموجودة فى تطبيق تليجرام، إضافة إلى عدد من المميزات التجريبية، التى قد لا تظهر فى التطبيق الرسمى، كما أنه يتميز بكونه أكثر سلاسة وأسرع بشكل ملحوظ من التطبيق الرسمى.
وتعتبر نسخة تطبيق Telegram X متاحة على منصة أندرويد، وتوفر للمستخدمين ميزة الضغط المطول، والتى تسمح للمستخدمين الضغط بشكل مطول على أى محادثة لعرض معاينة لها بشاشة منفصلة، كما أنه يوفر ميزة الوضع الليلى، إضافة إلى أداة لتغيير حجم النص، مع إمكانية الاستعانة ببيانات حساب المستخدم فى تليجرام الرسمى للدخول وتجربة التطبيق.
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تألقت عارضة الأزياء الشهيرة ويني هارلو، خلال حفلة ما قبل الحدث الموسيقي الأبرز في العام، وهو حفلة توزيع جوائز الأكاديمية الوطنية لفنون وعلوم التسجيل "الغرامي". وخطفت عارضة الأزياء الكندية واسمها الحقيقي تشانتل براون يونغ، الأنظار بفستان باللون البرتقالي المحترق الذي ظهر متخفي أسفل سترة منقوشة بالقصاصات مطابقة بنفس اللون ومضاف إليها طوقا من الفراء المدمج مع اللون الأسود. وبدت العارضة البالغة من العمر 23 عاما، والتي تهيمن على عالم الموضة منذ أن سطع نجمها بعد مشاركتها في البرنامج التلفزيوني "أميركا نيكست توب موديل" في موسمه الـ21 لعام 2014، بمظهر جذاب مليئ باناقة لا تصدق. وأبرزت شعرها الطويل الداكن على شكل تجعيدات متتالية لينسدل على احد كتفيها، مع المكياج الناعم من ظلال العيون البرتقالية المحترقة ولمسة من أحمر الشفاة الوردي اللامع. وستقام غراميس فى نيويورك للمرة الأولى منذ 15 عاما، وسيحضر المشاهير
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