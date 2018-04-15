الكشف عن نسخة جديدة من أيفون x باللون الذهبي

ظهرت بعض التسريبات عن أن هاتف أيفون X سيكون متوفر باللون الذهبي، وتم الحصول عليها من هيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية FCC، وستكون النسخة متوفرة قريبًا.كما يحتفظ الهاتف باللوحة الزجاجية السوداء في المقدمة، على الرغم من أن الزجاج الخلفي يتسم باللون الذهبي الناعم الذي يماثل تقريبًا النسخ ذهبية اللون من هاتفي أيفون 8 و8 بلس، بالإضافة إلى ذلك تم طلاء إطار الفولاذ المقاوم للصدأ من هاتف iPhone X أيضًا باللون الذهبي.