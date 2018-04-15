Xiaomi ترسل الدعوات لحدث في 25 إبريل للكشف عن Mi A2/Mi 6X

ليس من قبيل المصادفة الشائعات التي صدرت بشأن هاتف Xiaomi Mi A2 / Mi 6X الجديد، لكن هناك على ما يبدو فرصة جيدة لكشف النقاب الكامل للهاتف بعد بضعة أيام قليلة من الآن، فقد نشرت Xiaomi دعوات الحضور لحدثها الخاص يوم الـ 25 من إبريل ولكنها للأسف لم تكشف عن الكثير. لكن من المتوقع ان يأتي تحديث بشاشة 18:9 للهاتف Mi A2 الذي يأتي بنظام Android One أو واجهة MIUI للنسخة التي ستأخذ اسم Mi 6X من نفس الهاتف، وعن باقي المواصفات فمنذ أيام ظهرت تلمحيات أن هاتف Mi A2 من المنتظر أن يأتي بالمعالج Helio P60 كما سيكون هناك تحديث للكاميرا المزدوجة مقارنة بـ Redmi Note 5 Pro.
GMT 21:37 2018 الأحد ,15 إبريل / نيسانمحكمة نرويجية تقف فى صف مالك متجر لإصلاح هواتف أيفون ضد أبل
GMT 21:35 2018 الأحد ,15 إبريل / نيسانأبل تعلن عن إصلاح بطاريات ساعاتها الذكية مجانا
GMT 21:23 2018 الأحد ,15 إبريل / نيسانرصد هاتف Moto G6 Plus من موتورولا على منصة GeekBench
GMT 21:21 2018 الأحد ,15 إبريل / نيسانكاميرا هاتف Honor 10 القادم سوف تشمل وضع مبتكر للتصوير
GMT 21:20 2018 الأحد ,15 إبريل / نيسانالكشف عن نسخة جديدة من أيفون X باللون الذهبي
ظهرت النجمة العالمية باريس هيلتون، متألقة برفقة صديقاتها خلال الحدث السنوي الرابع لـZOEas، الجمعة، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية صباح السبت. ورغم انشغال باريس هيلتون بترتيبات الزواج خلال هذا العام من صديقها كريس زيلكا، تسمح لنفسها بقضاء بعض الوقت برفقة صديقاتها، إذ تألقت النجمة العالمية في الحدث السنوي الرابع "ZOEas"، في إنديو بولاية كاليفورنيا، الجمعة، وفقا لما نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية السبت. وظهرت وريثة كونراد هيلتون، البالغة من 37 عاما، بإطلالة أنيقة إذ ارتدت فستانا قصيرا فوق الركبة من الدانتيل الأبيض، وأكملت إطلالتها الملائكية، كما وصفتها الصحيفة، بارتداء النظارات الشمسية الفاخرة، وزوْج مِن الأحذية ذات الكعب العالي، كما بدت دون مكياج، واعتمد ظهورها الأنيق جمالها الطبيعي، وأضفى على ذلك تسريحة شعرها الأشقر على شكل ضفائر. وانضم إلى باريس هيلتون بعضا من النجمات أمثال: راشيل زوي، أوليفيا كولبو،
أرسل تعليقك