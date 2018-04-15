Xiaomi ترسل الدعوات لحدث في 25 إبريل للكشف عن Mi A2/Mi 6X

ليس من قبيل المصادفة الشائعات التي صدرت بشأن هاتف Xiaomi Mi A2 / Mi 6X الجديد، لكن هناك على ما يبدو فرصة جيدة لكشف النقاب الكامل للهاتف بعد بضعة أيام قليلة من الآن، فقد نشرت Xiaomi دعوات الحضور لحدثها الخاص يوم الـ 25 من إبريل ولكنها للأسف لم تكشف عن الكثير. لكن من المتوقع ان يأتي تحديث بشاشة 18:9 للهاتف Mi A2 الذي يأتي بنظام Android One أو واجهة MIUI للنسخة التي ستأخذ اسم Mi 6X من نفس الهاتف، وعن باقي المواصفات فمنذ أيام ظهرت تلمحيات أن هاتف Mi A2 من المنتظر أن يأتي بالمعالج Helio P60 كما سيكون هناك تحديث للكاميرا المزدوجة مقارنة بـ Redmi Note 5 Pro.