أسعار الهواتف الذكية شهدت قفزة غير مسبوقة خلال 2017
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أسعار الهواتف الذكية شهدت قفزة غير مسبوقة خلال 2017

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العرب اليوم - أسعار الهواتف الذكية شهدت قفزة غير مسبوقة خلال 2017

الهواتف الذكية
واشنطن ـ العرب اليوم

كشفت شركة الأبحاث جى إف كى عن زيادة قياسية فى متوسط ​​سعر بيع الهواتف الذكية خلال 2017، إذ اتضح أن متوسط ​​سعر بيع الهواتف زاد بنسبة 10% على أساس سنوى، ليصل إلى 363 دولارًا، فى حين أن عدد الهواتف المباعة عالميًا ارتفع بنسبة 1% فقط.

وكان زيادة سعر بيع الهواتف أقل حدة فى أمريكا الشمالية، بينما تحملت أماكن مثل الصين وأوروبا الشرقية العبء الأكبر منه.

وقد ارتفعت أسعار الهواتف الراقية للعلامات التجارية الثلاث الكبرى فى الولايات المتحدة وهى أبل وسامسونج وإل جى بشكل مطرد منذ بداية السباق عندما تم الكشف عن أول هاتف آيفون،  إذ بلغ سعره وقتها 500 دولار، بينما وصل سعر آيفون 8 إلى 700 دولار الآن، كما كان سعر أول هاتف سامسونج جلاكسى أيضًا 500 دولار، فى حين أن جلاكسى S8 العام الماضى وصل سعره إلى 750 دولارًا.

وأوضحت بيانات الشركة أن أسعار الهواتف الذكية خلال العام الماضى ارتفعت عن النسخ التى سبقتها، وأحيانًا بشكل كبير جدًا، إذ ارتفع متوسط ​​السعر على أساس سنوى بشكل ملحوظ، إلى أعلى مستوى من أى وقت مضى.

وهناك الكثير من الأسباب التى أدت إلى هذه القفزة، وعلى رأسها أن هواتف 2017 حصلت على إصلاح جذرى من حيث التصميم والمواد المستخدمة، إذ زادت نسبة حجم وارتفاع الهواتف، كما شهدت ذاكرة التخزين الداخلية نقلة كبيرة.

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أسعار الهواتف الذكية شهدت قفزة غير مسبوقة خلال 2017 أسعار الهواتف الذكية شهدت قفزة غير مسبوقة خلال 2017



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أسعار الهواتف الذكية شهدت قفزة غير مسبوقة خلال 2017 أسعار الهواتف الذكية شهدت قفزة غير مسبوقة خلال 2017



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