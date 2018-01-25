أسعار الهواتف الذكية شهدت قفزة غير مسبوقة خلال 2017

كشفت شركة الأبحاث جى إف كى عن زيادة قياسية فى متوسط سعر بيع الهواتف الذكية خلال 2017، إذ اتضح أن متوسط سعر بيع الهواتف زاد بنسبة 10% على أساس سنوى، ليصل إلى 363 دولارًا، فى حين أن عدد الهواتف المباعة عالميًا ارتفع بنسبة 1% فقط.
وكان زيادة سعر بيع الهواتف أقل حدة فى أمريكا الشمالية، بينما تحملت أماكن مثل الصين وأوروبا الشرقية العبء الأكبر منه.
وقد ارتفعت أسعار الهواتف الراقية للعلامات التجارية الثلاث الكبرى فى الولايات المتحدة وهى أبل وسامسونج وإل جى بشكل مطرد منذ بداية السباق عندما تم الكشف عن أول هاتف آيفون، إذ بلغ سعره وقتها 500 دولار، بينما وصل سعر آيفون 8 إلى 700 دولار الآن، كما كان سعر أول هاتف سامسونج جلاكسى أيضًا 500 دولار، فى حين أن جلاكسى S8 العام الماضى وصل سعره إلى 750 دولارًا.
وأوضحت بيانات الشركة أن أسعار الهواتف الذكية خلال العام الماضى ارتفعت عن النسخ التى سبقتها، وأحيانًا بشكل كبير جدًا، إذ ارتفع متوسط السعر على أساس سنوى بشكل ملحوظ، إلى أعلى مستوى من أى وقت مضى.
وهناك الكثير من الأسباب التى أدت إلى هذه القفزة، وعلى رأسها أن هواتف 2017 حصلت على إصلاح جذرى من حيث التصميم والمواد المستخدمة، إذ زادت نسبة حجم وارتفاع الهواتف، كما شهدت ذاكرة التخزين الداخلية نقلة كبيرة.
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استولت الإعلامية الأيرلندية لورا ويتمور على المشهد العام بالصور الرسمية في حفلة جوائز التلفزيون الوطني الـ 23، وقد خطفت الأنظار لإطلالتها المذهلة حيث ارتدت بدلة سوداء مصممة من قطعتين لتظهر جنبا إلى جنب الممثلة جورجي بورتر وكاتي برايس. واشتهرت المذيعة التلفزيونية البالغة من العمر 32 عاما بأنها عملت على عدد من التصاميم للكاميرا، مع تسليط الضوء على جمالها الأيرلندي في مختلف الأحداث. واختارت لورا سترة مفتوحة حتى السرة لتكشف عن جسدها اسفلها مع زوج من السراويل القصيرة، واكملت اطلالتها بزوج من الأحذية من نفس اللون وذات كعب اضافت إلى طولها مزيدا من السنتيمترات بالاضافة إلى حقيبة صغيرة مربعة الشكل ومتعددة الألوان. وقد زينت معصمها بأسورة فضية واقترن ذلك مع خاتم مطابقا مع سلسلة رقيقة من الماس حول عنقها. وفي الوقت نفسه، خطفت الممثلة جورجي بورتر الأنظار لصورتها الرسمية بالحفلة حيث ظهرت
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