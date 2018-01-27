جوجل تطلق خدمة الأخبار المحلية bulletin

أطلقت شركة جوجل خدمة إخبارية جديدة تعرف بـ Bulletin، والتى تسعى من خلالها لدخول عالم المحتوى الإخبارى المحلى، والتى يقوم فيه أفراد المجتمع بكتابة ونشر هذه الأخبار، حيث تسمح خدمة Bulletin لأى شخص أن يكتب أخبار حدثت حوله، وينشرها فى شكل تدوينة مرفقة بالصور والفيديوهات مباشرة من خلال هاتفه الذكى عبر تطبيق خاص.
ووفقا لما نشره موقع 9to5google الأمريكى، فرغم أن محرك بحث جوجل، لديه قسم خاص بالأخبار، يعرض من خلاله أبرز ما يتم نشره على أهم المواقع الإخبارية العالمية، إلا أن خدمة جوجل الجديدة سيجرى من خلالها ترويح بعض أهم الأخبار المنشورة عليها ضمن نتائج البحث أيضا لتصل لعدد أكبر من المهتمين.
وقد أطلقت جوجل خدمتها الجديدة فى عدد محدود من المدن الأمريكية حتى الآن، ومن المنتظر توسيعها فى الفترة المقبلة، وهى تعتبر طريقة لتشجيع الصحافة المجتمعية، وهو يشبه إلى حد كبير المنتديات ولكن بلمسة أكثر عصرية وبتصميم أكثر حداثة.
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تألقت عارضة الأزياء الشهيرة ويني هارلو، خلال حفلة ما قبل الحدث الموسيقي الأبرز في العام، وهو حفلة توزيع جوائز الأكاديمية الوطنية لفنون وعلوم التسجيل "الغرامي". وخطفت عارضة الأزياء الكندية واسمها الحقيقي تشانتل براون يونغ، الأنظار بفستان باللون البرتقالي المحترق الذي ظهر متخفي أسفل سترة منقوشة بالقصاصات مطابقة بنفس اللون ومضاف إليها طوقا من الفراء المدمج مع اللون الأسود. وبدت العارضة البالغة من العمر 23 عاما، والتي تهيمن على عالم الموضة منذ أن سطع نجمها بعد مشاركتها في البرنامج التلفزيوني "أميركا نيكست توب موديل" في موسمه الـ21 لعام 2014، بمظهر جذاب مليئ باناقة لا تصدق. وأبرزت شعرها الطويل الداكن على شكل تجعيدات متتالية لينسدل على احد كتفيها، مع المكياج الناعم من ظلال العيون البرتقالية المحترقة ولمسة من أحمر الشفاة الوردي اللامع. وستقام غراميس فى نيويورك للمرة الأولى منذ 15 عاما، وسيحضر المشاهير
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