جوجل تطلق خدمة الأخبار المحلية bulletin

أطلقت شركة جوجل خدمة إخبارية جديدة تعرف بـ Bulletin، والتى تسعى من خلالها لدخول عالم المحتوى الإخبارى المحلى، والتى يقوم فيه أفراد المجتمع بكتابة ونشر هذه الأخبار، حيث تسمح خدمة Bulletin لأى شخص أن يكتب أخبار حدثت حوله، وينشرها فى شكل تدوينة مرفقة بالصور والفيديوهات مباشرة من خلال هاتفه الذكى عبر تطبيق خاص.

ووفقا لما نشره موقع 9to5google الأمريكى، فرغم أن محرك بحث جوجل، لديه قسم خاص بالأخبار، يعرض من خلاله أبرز ما يتم نشره على أهم المواقع الإخبارية العالمية، إلا أن خدمة جوجل الجديدة سيجرى من خلالها ترويح بعض أهم الأخبار المنشورة عليها ضمن نتائج البحث أيضا لتصل لعدد أكبر من المهتمين.

وقد أطلقت جوجل خدمتها الجديدة فى عدد محدود من المدن الأمريكية حتى الآن، ومن المنتظر توسيعها فى الفترة المقبلة، وهى تعتبر طريقة لتشجيع الصحافة المجتمعية، وهو يشبه إلى حد كبير المنتديات ولكن بلمسة أكثر عصرية وبتصميم أكثر حداثة.